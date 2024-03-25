Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow MamaRika рассказала, как ее маленький сын расплакался во время ракетной атаки на Киев arrow

MamaRika рассказала, как ее маленький сын расплакался во время ракетной атаки на Киев

25 марта 2024 13:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
MamaRika рассказала, как ее маленький сын расплакался во время ракетной атаки на Киев
Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица MamaRika рассказала о том, как ее сын испугался взрывов от ракет во время атаки на Киев. Ребенок впервые за все время войны расплакался и шокировал звезду фразой об оккупантах.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

Читайте также:

Сын певицы MamaRika испугался взрывов от ракет

Утром 25 марта оккупанты атаковали столицу ракетами. Киевляне не успели даже добежать до укрытий из-за высокой скорости воздушной цели. Громкие взрывы были слышны почти в каждом районе города.

Украинская певица MamaRika рассказала, что ее сын Давид очень испугался взрывов от российских ракет и впервые за всю войну разрыдался.

Ребенок шокировал звезду фразой: "Плохие дяди пускают ракеты".

Певица признается, что сама очень испугалась во время атаки, и оккупанты в очередной раз заставили ее задуматься о том, что за секунды российские ракеты могут отобрать у каждого украинца самое ценное. Она также добавила, что не знает, как ее нервная система выдерживает весь этот ужас.

"Так в какую-то одну секунду вся твоя жизнь летит в задн*цу! Все, что тебе дорого, может просто оборваться. Как мы живем эти последние два года?! Нервы на грани... Берегите себя, если это вообще возможно..." — обратилась к своей аудитории певица.

MamaRika рассказала, как ее маленький сын расплакался во время ракетной атаки на Киев - фото 1
Сын певицы MamaRika испугался взрывов ракет. Фото: скриншот YouTube

В результате ракетной атаки обломки разрушили здания и частные дома в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах Киева. Из-за обстрелов были ранены 7 человек и двое госпитализированы.

Напомним, известный украинский ведущий попал под обстрелы на Донбассе. Также мы рассказывали о том, что блоггер Саба Мусина чуть не потеряла дочь во время обстрела Киева, ведь ее школа была рядом с местом прилета.

Киев
дети
Mamarika
обстрелы
шоу-бизнес
ракета
украинские звезды
певица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ