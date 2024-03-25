MamaRika рассказала, как ее маленький сын расплакался во время ракетной атаки на Киев

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Известная украинская певица MamaRika рассказала о том, как ее сын испугался взрывов от ракет во время атаки на Киев. Ребенок впервые за все время войны расплакался и шокировал звезду фразой об оккупантах.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Сын певицы MamaRika испугался взрывов от ракет

Утром 25 марта оккупанты атаковали столицу ракетами. Киевляне не успели даже добежать до укрытий из-за высокой скорости воздушной цели. Громкие взрывы были слышны почти в каждом районе города.

Украинская певица MamaRika рассказала, что ее сын Давид очень испугался взрывов от российских ракет и впервые за всю войну разрыдался.

Ребенок шокировал звезду фразой: "Плохие дяди пускают ракеты".

Певица признается, что сама очень испугалась во время атаки, и оккупанты в очередной раз заставили ее задуматься о том, что за секунды российские ракеты могут отобрать у каждого украинца самое ценное. Она также добавила, что не знает, как ее нервная система выдерживает весь этот ужас.

"Так в какую-то одну секунду вся твоя жизнь летит в задн*цу! Все, что тебе дорого, может просто оборваться. Как мы живем эти последние два года?! Нервы на грани... Берегите себя, если это вообще возможно..." — обратилась к своей аудитории певица.

Сын певицы MamaRika испугался взрывов ракет. Фото: скриншот YouTube

В результате ракетной атаки обломки разрушили здания и частные дома в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах Киева. Из-за обстрелов были ранены 7 человек и двое госпитализированы.

Напомним, известный украинский ведущий попал под обстрелы на Донбассе. Также мы рассказывали о том, что блоггер Саба Мусина чуть не потеряла дочь во время обстрела Киева, ведь ее школа была рядом с местом прилета.