Россияне через Евровидение-2024 настраивают против Украины

Израильская певица Эден Голан. Фото: пресс-служба конкурса

Российские пропагандисты решили использовать выступление представительницы Израиля на Евровидении-2024 для того, чтобы попытаться настроить мир против Украины. Они распространяли фейки о том, что украинское жюри конкурса – нацисты.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi).

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Пропагандисты во время конкурса пытались настроить жителей Израиля против Украины. Россияне распространяли фейки о том, что украинское жюри не дало ни одного балла Израилю из-за предвзятого отношения и политизированности конкурса. При этом представительница Израиля Эден Голан получила 0 и от многих других стран на фоне пропалестинской поддержки.

Имя певицы оказалось в базе "Миротворец" неспроста. Эден Голан большую часть своей жизни провела в РФ. Певица принимала участие в российских телевизионных конкурсах "Голос. Дети" и "Новая волна", которые проводились в аннексированном Крыму. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения Эден Голан покинула страну-агрессорку вместе с родителями, которые до сих пор продолжают вести бизнес в РФ и спонсируют убийства украинцев.

Фейки пропагандистов. Фото: SPRAVDI

Фейки пропагандистов. Фото: SPRAVDI

Фейки пропагандистов. Фото: SPRAVDI

"Изолированное от цивилизованного мира государство-террорист не обошло международный песенный конкурс Евровидения. Пропагандисты бились в истерике через 0 баллов от Украины для Израиля и прибегли к любимому приему – распространению фейков и обвинению в нацизме", — говорится в сообщении.

Напомним, мы рассказывали, почему нидерландского певца Joost Klein "выбросили" из Евровидения. А также почему организаторы Евровидения имитировали поддержку зала во время выступления Израиля.