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Alyona Alyona повернулася з Євробачення та поділилася шокуючими подробицями конкурсу

13 травня 2024 15:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Alyona Alyona повернулася до Києва — відео
Співачка Alyona Alyona з батьками. Фото: скриншот Telegram
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Представниця України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona повернулася з Швеції до Києва. Зірка зізналася, які правила конкурсу українська делегація порушила заради того, щоб привернути увагу світу до полонених азовців.

 Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Українська делегація на Євробаченні-2024 використала ефірний час гранд-фіналу конкурсу для того, що привернути увагу світу до полонених Азовсталі. Команда Alyona Alyona & Jerry Heil вдягли під час прямого ефіру футболки з написом "FREE AZOVSTAL DEFENDERS".

Реперка Alyona Alyona після повернення із шведського Мальме зізналася, що вони дуже ризикували таким сміливим вчинком на конкурсі. Організатори ретельно слідкували за тим, щоб жоден з учасників не міг проявити свою політичну позицію в прямому ефірі шоу.

Зірка зізналася, що Україну навіть могли дискваліфікувати з конкурсу за футболки з таким написом.

"Ми вирішили не ризикувати та не вдягати на артистів. Щоб ви розуміли, такого шмону не було ніколи. Їх одягли учасники команди, бо могли б їх забрати із зали, але артисти залишилися. Щоб ви розуміли, там таке було! Там заклеювали будь-який напис, будь-який бренд, якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі. Аполітичне пресування було дуже великим. Ми ризикнули і тайком одягнули такі футболки", — поділилася зірка.

Alyona Alyona повернулася до Києва одна, адже Jerry Heil вирушила до Франції з іншою місією. Разом з реперкою до столиці повернулася режисерка Таня Муіньо, яка створила для співачок номер на пісенному конкурсі.

Нагадаємо, Alyona Alyona & Jerry Heil виступили у гранд-фіналі конкурсу та публічно підтримали Україну. А також співачки зібрали шалену суму на благодійність під час Євробачення.

Євробачення
Jerry Heil
Таня Муіньо
полонені
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Євробачення-2024

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