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Марго Робби, Натали Портман и элегантная Пенелопа Крус сияли на вручении кинопремии

28 ноября 2023 13:49
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Марго Робби, Натали Портман и элегантная Пенелопа Крус сияли на вручении кинопремии.
Актриса Марго Робби с мужем. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Марго Робби в компании звездных коллег посетила церемонию вручения независимой кинопремии Gotham Independent Film Awards. Робби вышла на красную дорожку вместе с мужем Томом Акерли.

Об этом пишет Daily Mail.

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Среди приглашенных на вечер были Пенелопа Крус, Леонрадо Ди Каприо, Брэдли Купер, Натали Портман и многие другие. Звезда "Барби" Марго Робби выбрала для премии атласное платье в стиле ретро под полупрозрачной накидкой. Двухразовая номинантка на "Оскар" дополнила свой шикарный ансамбль металлическим клатчем, обувью на каблуке, жемчужными серьгами и кожаными перчатками. Уложила волосы в идеально зачесанный хвост и дополнила образ спокойным макияжем, чтобы подчеркнуть свою природную красоту.

 

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

 

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters
Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

 

Актер Брэдли Купер. Фото: Reuters
Актер Брэдли Купер. Фото: Reuters

 

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters
Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

Ее образ был вдохновлен платьем "Черная магия" Барби, которое, по слухам, было одним из любимых нарядов Рут Хендлер, которая создала Барби. Платье было выпущено между 1964 и 1965 годами.

Муж-продюсер, за которого Робби вышла замуж в 2016 году, поддержал ее в тот вечер.

Ранее Марго развеяла какие-либо надежды на продолжение "Барби".

"Я думаю, что мы вложили в это все. Мы создавали это не как трилогию или что-то подобное", — сказала актриса.

Марго надеется, что успех фильма, заработавшего более 1,4 миллиарда долларов во всем мире, заложит основу для более оригинальных проектов, особенно, которые ведут женщины.

Напомним, Кейт Миддлтон "выгуляла" столетнюю тиару на торжественном приеме.

Ранее эксперт рассказал, что заставило Меган Маркл снова выйти на красную дорожку.

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