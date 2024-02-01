Марго Робби впервые прокомментировала игнорирование премией Оскар ее роли Барби

Австралийская актриса Марго Робби в роли Барби. Фото: Instagram/barbiethemovie

После объявления номинантов на премию "Оскар" в Голливуде многие знаменитости критиковали академиков за то, что в номинацию "Лучшая актриса" не попала австралийская звезда Марго Робби. Она сыграла главную роль в фильме "Барби". Все это время 33-летняя актриса молчала. И, наконец, прокомментировала неудачу на премии.

Об этом пишет издание CNN.

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Актриса посетила один из показов SAG-AFTRA (Американская федерация артистов телевидения и радио). Марго отметила, что гордится влиянием "Барби" на аудиторию. Именно эта лента собрала самую большую кассу в мировом кинопрокате 2023 года и имеет в активе немало наград на премиях и фестивалях.

"Невозможно грустить, когда знаешь, что тебе так повезло. Мы решили сделать что-то, что изменило бы культуру, повлияло на нее. И это уже сделано. Немного больше, чем мы когда-либо мечтали. И это действительно самое большое вознаграждение, которое может выйти из всего этого", — дипломатически прокомментировала Марго.

Отметим, что в номинацию "Лучшая режиссура" не попала и режиссер фильма о кукле Барби, Грета Гервиг. В то же время шанс получить "Оскар" имеют Райан Гослинг и Америка Феррера. Церемония награждения пройдет 10 марта в Лос-Анджелесе (утро 11 марта по Киеву).

Напомним, ранее мы писали, как эксперт прокомментировал игнорирование Марго Робби и Греты Гервиг на "Оскаре". Также мы рассказывали обо всех номинантах на премию "Оскар-2024".