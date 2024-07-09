Почему Марго Робби решила забеременеть.

Австралийская актриса Марго Робби. Фото: instagram/margotrobbieofficial

Голливудская актриса Марго Робби беременна и она уже давно об этом мечтала. Звезда неоднократно заявляла, что желает иметь много детей.

Об этом она говорила Daily Telegraph.

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34-летняя австралийская актриса Марго Робби ждет своего первого ребенка вместе с мужем Томом Акерли. Впрочем, звезда мечтала об этом с 2016 года.

"Я хочу множество детей! Ну, возможно, не слишком много. Я выросла в семье из четырех детей, так что это звучит как хорошая цифра", — призналась звезда фильма "Барби".

Марго Робби заметили беременной в компании мужчину. Фото: BACKGRID

Однако Марго не спешила беременеть, ведь не хотела, чтобы изнурительная карьера мешала ей воспитывать детей.

"Я знаю, что как только у меня будут дети, они станут моим приоритетом, поэтому я хочу заняться семейными делами позже", — говорила она. Очевидно, что это время пришло.

Марго Робби больше не скрывает беременность. Фото: BACKGRID

Марго и Том женились в Австралии в 2016 году. Пара познакомилась во время работы над "Французской сюитой" в 2013 году. Позже они вместе создали такие проекты как "Я", "Тоня" и "Перспективная девушка", получившие награду "Оскар", а также блокбастеры 2023 года "Солтберн" и "Барби" под брендом компании LuckyChap Entertainment.

Марго Робби заявляла, что ставит свою актерскую карьеру на паузу. Также звезды гневно отреагировали на то, что на Оскар не номинировали актрису за ее роль Барби в одноименном фильме.