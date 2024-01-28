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Мартин Скорсезе рассказал, почему не смотрит свои фильмы в кинотеатрах

28 января 2024 06:30
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Стас Кожушко
Редактор
Мартин Скорсезе рассказал, почему не смотрит свои фильмы в кинотеатрах
Американский режиссер Мартин Скорсезе. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американский режиссер Мартин Скорсезе продолжает давать интервью в преддверии церемонии награждения премии "Оскар". 81-летний артист претендует на очередную статуэтку за фильм "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо и Робертом де Ниро в главных ролях. Впрочем, смотреть свои фильмы на больших экранах Мартин не любит.

Об этом пишет издание Variety.

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По словам Мартина, в последнее время ему нравятся залы с технологией IMAX. Впрочем, режиссер редко ходит в кинотеатры. А свои фильмы там вообще не смотрят.

"Я невысокого роста и передо мной всегда сидит какой-то большой человек. То же с Бродвеем — я не могу ходить в театр. Ты заходишь внутрь, садишься сзади и смотришь вверх", — отметил Мартин Скорсезе.

Но не только это причина того, что титулованный режиссер не посещает кинотеатры. Скорсезе не нравится поведение зрителей при просмотре того или иного фильма.

"На регулярных сеансах я замечаю, что зрители стали немного громче, чем раньше. Но, возможно, это как в 1950-е годы, когда мы кричали в экран", — подытожил артист.

Отметим, что фильм "Убийцы цветочной луны" претендует на 10 статуэток премии Оскар. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе уже 10 марта (рано утром 11 марта по киевскому времени).

Напомним, ранее мы писали, что украинский фильм о войне признали лучшим на кинофестивале Санденс. Также мы рассказывали, что актрисы Тильда Суинтон и Джулианн Мур снимутся в первом англоязычном фильме испанского режиссера Педро Альмодовара.

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кинотеатры

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