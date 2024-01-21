Маша Єфросиніна неочікувано опинилася під крапельницею

Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Ведуча Маша Єфросиніна поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Блогерка опублікувала фото з крапельницею.

Відповідний допис з'явився на сторінці зірки в її Instagram.

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Блогерка хотіла розважити прихильників, адже крапельниця була в нозі. Але згодом розповіла, що насправді сталося.

Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Хочеш мати тотальну перекличку з друзями — публікуй себе з крапельницею. З одного боку мені дуже соромно, що я стільки людей змусила турбуватися, а з іншого — зовсім не соромно. Я хотіла просто повеселити підписників. Мовляв, крапельниця в нозі, тому що вени не ті", — говорить Маша Єфросиніна.

Її стан погіршився внаслідок стресу. Тому зараз зірка вимушена відновлюватися за допомогою лікарів.

Ведуча Маша Єфросиніна про своє здоров'я. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Не чесно справляти враження залізної жінки, не розповідаючи, а чим ця залізність дається...тому ось, така зал*па: мій мозок та нервова система не відповідають, не перезавантажуються, не можуть поки навчитися відфільтровувати все погане. Я чутлива людина, вразлива та дуже сильно емпатична до всіх, хто опиняється у моєму полі. Як каже моя психолог: "З одного боку, це дар, з іншого — прокляття". Тому залізна жінка потребує трохи заліза по вєнах. Повернення в медитацію, спорт та якісний сон. Трохи передивитися розподіл своїх пріоритетів та доопрацювати імунітет", — розповіла Маша.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зізналася, якого принципу дотримується роками на свята.

Раніше Маша Єфросиніна розповіла, як зустрічала Новий рік на трасі.