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Маша Ефросинина неожиданно оказалась под капельницей

21 января 2024 10:08
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Маша Ефросинина неожиданно оказалась под капельницей
Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ведущая Маша Ефросинина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Блогер опубликовала фото с капельницей.

Соответствующий пост появился на странице звезды в ее Instagram.

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Блогер хотела развлечь поклонников, потому что капельница была в ноге. Но потом рассказала, что на самом деле произошло.

 

Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Хочешь иметь тотальную перекличку с друзьями — публикуй себя с капельницей. С одной стороны мне очень стыдно, что я столько людей заставила беспокоиться, а с другой — совсем не стыдно. Я хотела просто повеселить подписчиков. Мол, капельница в ноге, потому что вены не те", — говорит Маша Ефросинина.

Ее состояние ухудшилось в результате стресса. Поэтому сейчас звезда вынуждена восстанавливаться с помощью врачей.

 

Ведущая Маша Ефросинина о своем здоровье. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Ведущая Маша Ефросинина о своем здоровье. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Не честно производить впечатление железной женщины, не рассказывая, а чем эта железность дается...поэтому вот, такая зал*па: мой мозг и нервная система не отвечают, не перезагружаются, не могут пока научиться отфильтровывать все плохое. Я чувствительный человек, уязвимый и очень сильно эмпатичный ко всем, кто оказывается в моем поле. Как говорит мой психолог: "С одной стороны, это дар, с другой — проклятие". Поэтому железная женщина нуждается в немного железе в венах. Возвращение в медитацию, спорт и качественный сон. Немного пересмотреть распределение своих приоритетов и доработать иммунитет", — рассказала Маша.

Напомним, Маша Ефросинина призналась, какого принципа придерживается годами на праздники.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как встречала Новый год на трассе.

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