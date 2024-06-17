Маша Єфросиніна показала фото свого щасливого чоловіка у пологовому
Ведуча Маша Єфросиніна привітала чоловіка Тимура Хромаєва з Днем батька. Зірка пригадала, як на світ з'явилась їхні двоє дітей.
Ведуча вразила невідомим сімейним фото у соціальній мережі.
Єфросиніна показала один з найщасливіших моментів
Маша Єфросиніна розповіла, що її чоловік — справжня опора для неї і дітей. І ще він єдиний, хто може надихнути сина та доньку на оптимізм.
"Саме цю картину я бачила обидва рази, коли відривала очі після наркозу, народивши спершу Нану і потім — Олександра. Сьогодні інші діти зустрічаються зі своїм батьком переважно по відео зв'язку, але жодного разу ніхто з них не пожалівся на це, бо вони ним пишаються. А ще він — єдина людина, якій вони вірять, коли він каже, що все буде добре! Так само, як вірю я, бо знаю, що він їх зади захистить", — говорить телеведуча.
На фото Тимур Хромаєв зображений у пологовому будинку, коли народилася один з його дітей. Щасливий тато тримає малюка на руках.
Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Єфросиніна розлучається з чоловіком. Щоб спростувати ці плітки, ведуча записала подкаст із коханим, де розставила всі крапки на "і".
Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла, як змінила її чоловіка війна.
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