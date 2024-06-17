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Маша Єфросиніна показала фото свого щасливого чоловіка у пологовому

17 червня 2024 13:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Маша Єфросиніна показала фото свого щасливого чоловіка у пологовому
Ведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/timur_khromaev/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведуча Маша Єфросиніна привітала чоловіка Тимура Хромаєва з Днем батька. Зірка пригадала, як на світ з'явилась їхні двоє дітей.

Ведуча вразила невідомим сімейним фото у соціальній мережі.

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Маша Єфросиніна розповіла, що її чоловік — справжня опора для неї і дітей. І ще він єдиний, хто може надихнути сина та доньку на оптимізм.

 

Маша Єфросиніна привітала коханого чоловіка з Днем батька
Маша Єфросиніна привітала коханого чоловіка з Днем батька. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

"Саме цю картину я бачила обидва рази, коли відривала очі після наркозу, народивши спершу Нану і потім — Олександра. Сьогодні інші діти зустрічаються зі своїм батьком переважно по відео зв'язку, але жодного разу ніхто з них не пожалівся на це, бо вони ним пишаються. А ще він — єдина людина, якій вони вірять, коли він каже, що все буде добре! Так само, як вірю я, бо знаю, що він їх зади захистить", — говорить телеведуча.

На фото Тимур Хромаєв зображений у пологовому будинку, коли народилася один з його дітей. Щасливий тато тримає малюка на руках.

Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Єфросиніна розлучається з чоловіком. Щоб спростувати ці плітки, ведуча записала подкаст із коханим, де розставила всі крапки на "і".

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла, як змінила її чоловіка війна.

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Тимур Хромаєв
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