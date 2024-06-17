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Маша Ефросинина показала фото своего счастливого супруга в роддоме

17 июня 2024 13:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Маша Ефросинина показала фото своего счастливого мужчины в роддоме
Ведущая Маша Ефросинина с супругом. Фото: instagram.com/timur_khromaev/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведущая Маша Ефросинина поздравила супруга Тимура Хромаева с Днем отца. Звезда вспомнила, как на свет появились их двое детей.

Ведущая показала неизвестное семейное фото в социальной сети.

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Маша Ефросинина рассказала, что ее супруг — настоящая опора для нее и детей. И еще он единственный, кто может вдохновить сына и дочь на оптимизм.

 

Маша Ефросинина поздравила любимого супруга с Днем отца
Маша Ефросинина поздравила любимого супруга с Днем отца. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

"Именно эту картину я видела оба раза, когда отрывала глаза после наркоза, родив сначала Нану и потом Александра. Сегодня другие дети встречаются со своим отцом преимущественно по видео связи, но ни разу никто из них не пожаловался на это, потому что они им гордятся. А еще он — единственный человек, которому они верят, когда он говорит, что все будет хорошо! Так же, как верю я, потому что знаю, что он их защитит", — говорит телеведущая.

На фото Тимур Хромаев изображен в роддоме, когда родился один из его детей. Счастливый папа, держа малыша на руках.

Недавно в СМИ появилась информация, что Ефросинина разводится с супругом. Чтобы опровергнуть эти сплетни, ведущая записала подкаст с возлюбленым, где расставила все точки на "i".

Напомним, ранее Ефросинина рассказала, как изменила ее супруга война.

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