Маша Ефросинина показала фото своего счастливого мужчины в роддоме

Маша Ефросинина показала фото своего счастливого супруга в роддоме
Ведущая Маша Ефросинина поздравила супруга Тимура Хромаева с Днем отца. Звезда вспомнила, как на свет появились их двое детей.
Ведущая показала неизвестное семейное фото в социальной сети.
Ефросинина показала один из самых счастливых моментов
Маша Ефросинина рассказала, что ее супруг — настоящая опора для нее и детей. И еще он единственный, кто может вдохновить сына и дочь на оптимизм.
"Именно эту картину я видела оба раза, когда отрывала глаза после наркоза, родив сначала Нану и потом Александра. Сегодня другие дети встречаются со своим отцом преимущественно по видео связи, но ни разу никто из них не пожаловался на это, потому что они им гордятся. А еще он — единственный человек, которому они верят, когда он говорит, что все будет хорошо! Так же, как верю я, потому что знаю, что он их защитит", — говорит телеведущая.
На фото Тимур Хромаев изображен в роддоме, когда родился один из его детей. Счастливый папа, держа малыша на руках.
Недавно в СМИ появилась информация, что Ефросинина разводится с супругом. Чтобы опровергнуть эти сплетни, ведущая записала подкаст с возлюбленым, где расставила все точки на "i".
Напомним, ранее Ефросинина рассказала, как изменила ее супруга война.
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