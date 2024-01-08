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Маша Ефросинина показала свою бесценную жизнь вне социальных сетей

8 января 2024 11:40
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Маша Ефросинина показала свою бесценную жизнь вне социальных сетей
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Муж Маши Ефросининой с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ, а сын много времени проводит за границей. Звезда не скрывает, что очень тяжело переносит расставание с любимыми.

О том, как наслаждается жизнью в компании родных, телеведущая рассказала в социальной сети.

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Маша Ефросинина опубликовала серию фотографий из своей повседневной жизни. Без макияжа, в объятиях сына и в минуты счастья, такие снимки звезда выставила на широкую публику.

 

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина с сыном Алексеем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с сыном Алексеем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина с сыном Алексеем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с сыном Алексеем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина наслаждается красотой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина наслаждается красотой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Сын Маши Ефросининой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Сын Маши Ефросининой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина на тренировке. Алексеем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина на тренировке. Алексеем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина с сыном Алексеем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина с сыном Алексеем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведущая Маша Ефросинина показала личные фотографии. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина показала личные фотографии. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Жизнь за пределами социальных сетей не идеальна, но бесценна", — прокомментировала Ефросинина фотографии.

Поклонникам понравились кадры и они поблагодарили Машу за искренность.

"Неидеальное закулисье всегда интереснее идеальных сцен".

"О, увидела дырявые носки, даже полегчало, нормально живем".

"Идеальность, не в идеальности, такие уютные фото", — написали подписчики.

Маша Ефросинина осенью привезла сына в столицу, потому что ее мама, которая находилась с мальчиком за границей все это время, по личным делам должна была уехать на время в Киев. Ведущей не с кем было оставить ребенка на две недели. Как написала зведа, сын приехал с друзьями. Из-за военного положения это путешествие было настоящим стрессом для него.

Напомним, Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчер.

Ранее Ефросинина гневно обратилась к фанатам сериала "Слово пацана".

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