Маша Ефросинина показала свою бесценную жизнь вне социальных сетей
Муж Маши Ефросининой с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ, а сын много времени проводит за границей. Звезда не скрывает, что очень тяжело переносит расставание с любимыми.
О том, как наслаждается жизнью в компании родных, телеведущая рассказала в социальной сети.
Маша Ефросинина поделилась домашними фото
Маша Ефросинина опубликовала серию фотографий из своей повседневной жизни. Без макияжа, в объятиях сына и в минуты счастья, такие снимки звезда выставила на широкую публику.
"Жизнь за пределами социальных сетей не идеальна, но бесценна", — прокомментировала Ефросинина фотографии.
Поклонникам понравились кадры и они поблагодарили Машу за искренность.
"Неидеальное закулисье всегда интереснее идеальных сцен".
"О, увидела дырявые носки, даже полегчало, нормально живем".
"Идеальность, не в идеальности, такие уютные фото", — написали подписчики.
Маша Ефросинина осенью привезла сына в столицу, потому что ее мама, которая находилась с мальчиком за границей все это время, по личным делам должна была уехать на время в Киев. Ведущей не с кем было оставить ребенка на две недели. Как написала зведа, сын приехал с друзьями. Из-за военного положения это путешествие было настоящим стрессом для него.
Напомним, Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчер.
Ранее Ефросинина гневно обратилась к фанатам сериала "Слово пацана".
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