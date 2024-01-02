Маша Ефросинина посоветовала, как прийти в себя после обстрелов

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Сегодня Украину жестоко атаковали россияне, большинство граждан провели ночь в страхе и укрытиях. Телеведущая Маша Ефросинина поделилась профессиональными советами психолога, как восстановиться после такого стресса.

Звезда запостила советы в instagram.

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После ночных обстрелов очень тяжело вернуть себя в нормальное психологическое состояние. Методистка Центра ментального здоровья от "Фонда Маша" Екатерина Тимакина дала профессиональные рекомендации.

Есть немало способов успокоения и восстановления ментального и физического ресурса, однако именно эти 2 техники действуют лучше всего.

Дыхание 3х6 или 4х8

Когда наше тело чувствует, что мы в опасности, оно производит гормональный коктейль. Мы мобилизоаны, наше внимание рассеяно на поиск опасности извне и не можем собрать себя вместе, пока эти гормоны не будут проработаны.

Следует реализовать стрессовую энергию и дать почувствовать телу, что оно в безопасности. Вам нужно вдохнуть на 3 или 4 счета и выдыхать дольше.

Для лучшего эффекта, чтобы прекратить водоворот мыслей, представляем каждую цифру перед глазами. Когда мы дышим на удлиненный выдох, наш мозг получает сигнал: все хорошо, опасность миновала. Нервная система расслабляется.

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Мышечная релаксация

Если вы не любите упражнения на дыхание, можно использовать альтернативный вариант. Этот метод помогает снизить уровень стресса, заземлиться и сконцентрироваться. Когда мускулы сокращаются, мы отпускаем накопленный стресс. Упражнение можно делать лежа, сидя или стоя.

Начнём с ног: почувствуйте стопы, сопротивление, напряжение стопы, подогнув пальцы на ногах, задержите на несколько секунд, расслабьте. Повторите. Теперь напрягите стопы, приподняв пальцы максимально вверх, задержите, расслабьте. Повторите. Напрягите икры. Задержите, расслабьте. Повторите.

Напрягите верхнюю часть бедра, можете упереться пятками в пол, чтобы лучше почувствовать мышцы. Задержите на пару секунд, расслабьте. Повторите. Напрягите ягодицы. Почувствуйте, как вы поднялись на стуле или на кровати. Задержите немного, расслабьте.

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Напряг мышцы живота. Почувствуйте, как они сильны, расслабьтесь. Выдохните со звуком. Шея и плечи первыми реагируют на стресс. Мы инстинктивно защищаем шею и стараемся скрыться. Это еще называется рефлексом испуга.

Чтобы помочь себе с этим, делаем следующее: поднимаем плечи высоко, до ушей, держим, сгибаем руки в локтях, плечи остаются высоко, напрягаем кулаки, делаем вдох-выдох, еще раз, и еще один раз. Отпускаем кисти, вдох-выдох, расслабляем руки, плечи все еще высоко, вдох-выдох, резко опускаем плечи — вы должны почувствовать возобновление кровотока в голове.

В конце напрягите все мышцы лица, а затем расслабьте. Повторите. Улыбнитесь себе, сделайте вдох-выдох и возвращайтесь к жизни.

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