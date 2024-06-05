Ведущая Маша Ефросинина ругалась с мужем на публике — в чем причина скандала

Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром Хромаевым на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая Маша Ефросинина взяла интервью у мужа Тимура Хромаева, который в начале войны присоединился к составу ВСУ. Женщина вспомнила, как ее любимый не посоветовался с ней прежде, чем уходить на фронт, и поинтересовалась, почему он так жестоко с ней поступил.

Интервью Маша Ефросинина обнародовала на своем канале в YouTube.

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Ведущая Маша Ефросинина поинтересовалась у своего любимого, почему он не посоветовался с ней прежде, чем уходить на фронт. Тимур, в свою очередь, объяснил, что он не знал, о чем говорить со своей женой, ведь она это воспримет очень серьезно.

Интервью Маши Ефросининой и Тимура Хромаева. Фото: скриншот с YouTube

"Я не знал, о чем говорить, потому что я сам не понимаю, что будет дальше. Я не могу тебе сказать, потому что у тебя реакция другая. Если я тебе что-то анонсирую, то у тебя китайский фейерверк. Я не могу тебе рассказать, ты сразу рисуешь картину. Поэтому я очень осторожно доношу свои решения, когда я понимаю, что могу тебе нормально объяснить", — отметил Тимур Хромаев.

Муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Маша со своей стороны объяснила, как выглядело решение ее мужа изменить свою жизнь, не посоветовавшись с ней.

Маша Ефросинина на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Когда один из партнеров принимает решение кардинально изменить свою жизнь, не советуясь с другим партнером, он перекладывает полностью ответственность за нашу постоянную жизнь на наших детей, за то, как мы жили. Ты своим решением, не посоветовавшись, переложил все это на меня, даже не предупредив, ты поставил меня перед фактом, что теперь я всем этим должна заниматься. Ты принял решение ехать служить", — заявила Маша Ефросинина.

Решение Тимура Хромаева идти на фронт

В начале войны муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев решил присоединиться к рядам ВСУ, но позже ведущая заявила, что сделал это, не посоветовавшись с ней. Женщина рассказала, что злилась на мужа, ведь он оставил ее одну, но внутри гордилась им.

"Как я злилась. Как обижалась на тебя, что оставляешь меня одну. С детьми. С кучей проблем и трудностей. С заработками... Как страдала, что не посоветовался со мной... Как плакала от страха, потому что знаю, что ты держал оружие, только когда водил меня на свидание в тир два десятка лет назад… Тогда я злилась, но внутри, на самом деле, гордилась тобой", — написала тогда Маша Ефросинина.

Публикация со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

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