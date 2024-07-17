Маша Ефросинина тронула откровенным признанием в чувствах к мужчине

Маша Ефросинина тронула откровенным признанием в чувствах к супругу
Телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками несколькими фотографиями, на которых позирует с супругом Тимуром Хромаевым. Пара обнимается на фото, а сама Маша не скрывает, что ей не хватает любимого.
Об этом стало известно из социальной сети Ефросининой.
Маша Ефросинина очаровала семейной идиллией
Супруг ведущей с самого начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ. Маша призналась, что физически скучает по возлюбленному.
"Это мое перманентное состояние уже третий год. Несмотря на то, что мы можем видеться...", — комментирует звезда.
Ефросинина добавила, что понимает женщин, испытывающих подобные эмоции.
"К этому состоянию невозможно привыкнуть. о нем не хочется ни писать, ни говорить, ни делиться...потому что женщин, которые его сегодня переживают в Украине так много, что кажется, он прямо в воздухе", — говорит Ефросинина.
Ранее ведущая призналась, что ее супруг — настоящая опора для нее и детей. И еще он единственный, кто может вдохновить сына и дочь на оптимизм.
Напомним, в сети ходили слухи о разводе Ефросининой. А также Маша Ефросинина показала бесценную жизнь без социальных сетей.
Читайте Новини.LIVE!