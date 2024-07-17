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Маша Ефросинина тронула откровенным признанием в чувствах к супругу

17 июля 2024 07:27
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Маша Ефросинина тронула откровенным признанием в чувствах к мужчине
Ведущая Маша Ефросинина с супругом Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками несколькими фотографиями, на которых позирует с супругом Тимуром Хромаевым. Пара обнимается на фото, а сама Маша не скрывает, что ей не хватает любимого.

Об этом стало известно из социальной сети Ефросининой.

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Супруг ведущей с самого начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ. Маша призналась, что физически скучает по возлюбленному.

 

Ведущая Маша Ефросинина с супругом Тимуром
Ведущая Маша Ефросинина с супругом Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Ведущая Маша Ефросинина с супругом Тимуром Хромаевым
Ведущая Маша Ефросинина с супругом Хромаевым. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

"Это мое перманентное состояние уже третий год. Несмотря на то, что мы можем видеться...", — комментирует звезда.

Ефросинина добавила, что понимает женщин, испытывающих подобные эмоции.

"К этому состоянию невозможно привыкнуть. о нем не хочется ни писать, ни говорить, ни делиться...потому что женщин, которые его сегодня переживают в Украине так много, что кажется, он прямо в воздухе", — говорит Ефросинина.

Ранее ведущая призналась, что ее супруг — настоящая опора для нее и детей. И еще он единственный, кто может вдохновить сына и дочь на оптимизм.

Напомним, в сети ходили слухи о разводе Ефросининой. А также Маша Ефросинина показала бесценную жизнь без социальных сетей.

Маша Ефросинина Тимур Хромаев украинские звезды звезды

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