Маша Ефросинина тронула откровенным признанием в чувствах к мужчине

Ведущая Маша Ефросинина с супругом Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками несколькими фотографиями, на которых позирует с супругом Тимуром Хромаевым. Пара обнимается на фото, а сама Маша не скрывает, что ей не хватает любимого.

Об этом стало известно из социальной сети Ефросининой.

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Супруг ведущей с самого начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ. Маша призналась, что физически скучает по возлюбленному.

Ведущая Маша Ефросинина с супругом Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Ведущая Маша Ефросинина с супругом Хромаевым. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Это мое перманентное состояние уже третий год. Несмотря на то, что мы можем видеться...", — комментирует звезда.

Ефросинина добавила, что понимает женщин, испытывающих подобные эмоции.

"К этому состоянию невозможно привыкнуть. о нем не хочется ни писать, ни говорить, ни делиться...потому что женщин, которые его сегодня переживают в Украине так много, что кажется, он прямо в воздухе", — говорит Ефросинина.

Ранее ведущая призналась, что ее супруг — настоящая опора для нее и детей. И еще он единственный, кто может вдохновить сына и дочь на оптимизм.

Напомним, в сети ходили слухи о разводе Ефросининой. А также Маша Ефросинина показала бесценную жизнь без социальных сетей.