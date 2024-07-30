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Мати ведучого каналу "1+1" бореться зі страшним недугом — подробиці

30 липня 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
У мами ведучого 1+1 Олександра Попова онкологія — що кажуть лікарі
Український телеведучий Олександр Попов на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Ведучий телеканалу "1+1" Олександр Попов розповів Славі Дьоміну про своє особисте життя. В інтерв’ю відомий український актор відверто розповів про важке захворювання його мами, зізнавшись, який в неї стан здоров’я зараз.

Інтерв’ю з Олександром Поповим Слава Дьомін оприлюднив на каналі "Слава+" в YouTube.

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Олександр Попов про хворобу своєї мами

Український телеведучий зізнається, що зараз в його сім’ї дуже важкий період, адже в його найріднішої людини онкологічне захворювання. Зараз сім’я Олександра вже третій місяць проходить курс лікування, але стан здоров’я його мами наразі важкий

Александр Попов со своей мамой
Олександр Попов зі своєю мамою. Фото: Instagram Олександра Попова

"Я зараз переживаю дуже важкий етап з мамою, рак… Так, в неї зараз онко, ми зараз лікуємося, робимо хіміотерапію. Три місяці, як ми цим займаємось. Важкий стан… Як мені лікар сказав: "10% — ми, 90% — ви, якщо ви реально хочете жити"", — каже Олександр Попов.

Интервью Славы Демина и Александра Попова
Інтерв'ю Слави Дьоміна і Олександра Попова. Фото: скриншот з YouTube

За думкою Попова, все йде від голови, а саме — від стану нервової системи, адже саме від нервів у його мами цукровий діабет і був навіть інфаркт

"Мені здається, все від голови… У мами цукровий діабет від нервів, потім інфаркт від нервів, тому онкологія — це із серії "а, ну я не здивований". Тому так, все від голови, від мислення, наскільки ми готові боротися з цим", — також додав український телеведучий.

Олександр Попов — що про нього відомо

Олександр Попов — це український актор театру і кіно, а також ведучий ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканалі "1+1". До того ж Олександр зіграв у багатьох фільмах і серіалах, тому багато хто знає його не тільки як ведучого.

Александр Попов
Ведучий Олександр Попов у магазині. Фото: Instagram Олександра Попова

Нагадаємо, ми писали про те, що телеведучий Олександр Попов розповів про свій величезний борг. 

Раніше ми розповідали про те, що ведуча "Сніданку з 1+1" Валентина Хамайко вперше вийшла заміж. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий каналу "1+1" Руслан Сенічкін зізнався, чи готовий захищати свою країну. 

шоу-бізнес українські зірки телеканал "1+1" Олександр Попов

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