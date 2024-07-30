У мами ведучого 1+1 Олександра Попова онкологія — що кажуть лікарі

Український телеведучий Олександр Попов на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Ведучий телеканалу "1+1" Олександр Попов розповів Славі Дьоміну про своє особисте життя. В інтерв’ю відомий український актор відверто розповів про важке захворювання його мами, зізнавшись, який в неї стан здоров’я зараз.

Інтерв’ю з Олександром Поповим Слава Дьомін оприлюднив на каналі "Слава+" в YouTube.

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Олександр Попов про хворобу своєї мами

Український телеведучий зізнається, що зараз в його сім’ї дуже важкий період, адже в його найріднішої людини онкологічне захворювання. Зараз сім’я Олександра вже третій місяць проходить курс лікування, але стан здоров’я його мами наразі важкий.

Олександр Попов зі своєю мамою. Фото: Instagram Олександра Попова

"Я зараз переживаю дуже важкий етап з мамою, рак… Так, в неї зараз онко, ми зараз лікуємося, робимо хіміотерапію. Три місяці, як ми цим займаємось. Важкий стан… Як мені лікар сказав: "10% — ми, 90% — ви, якщо ви реально хочете жити"", — каже Олександр Попов.

Інтерв'ю Слави Дьоміна і Олександра Попова. Фото: скриншот з YouTube

За думкою Попова, все йде від голови, а саме — від стану нервової системи, адже саме від нервів у його мами цукровий діабет і був навіть інфаркт.

"Мені здається, все від голови… У мами цукровий діабет від нервів, потім інфаркт від нервів, тому онкологія — це із серії "а, ну я не здивований". Тому так, все від голови, від мислення, наскільки ми готові боротися з цим", — також додав український телеведучий.

Олександр Попов — що про нього відомо

Олександр Попов — це український актор театру і кіно, а також ведучий ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканалі "1+1". До того ж Олександр зіграв у багатьох фільмах і серіалах, тому багато хто знає його не тільки як ведучого.

Ведучий Олександр Попов у магазині. Фото: Instagram Олександра Попова

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