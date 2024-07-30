Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мама ведущего канала "1+1" борется со страшным недугом — подробности arrow

Мама ведущего канала "1+1" борется со страшным недугом — подробности

30 июля 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
У мамы ведущего 1+1 Александра Попова онкология — что говорят врачи
Украинский телеведущий Александр Попов на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Ведущий телеканала "1+1" Александр Попов рассказал Славе Демину о своей личной жизни. В интервью известный украинский актер откровенно рассказал о тяжелом заболевании его мамы, признавшись, какое у нее состояние здоровья сейчас.

Интервью с Александром Поповым Слава Демин обнародовал на канале "Слава+" в YouTube.

Читайте также:

Александр Попов о болезни своей мамы

Украинский телеведущий признается, что сейчас в его семье очень тяжелый период, ведь у его самого родного человека онкологическое заболевание. Сейчас семья Александра уже третий месяц проходит курс лечения, но состояние здоровья его мамы на данный момент тяжелое.

Александр Попов со своей мамой
Александр Попов со своей мамой. Фото: Instagram Александра Попова

"Я сейчас переживаю очень тяжелый этап с мамой, рак... Да, у нее сейчас онко, мы сейчас лечимся, делаем химиотерапию. Три месяца, как мы этим занимаемся. Тяжелое состояние... Как мне врач сказал: "10% — мы, 90% — вы, если вы реально хотите жить"", — говорит Александр Попов.

Интервью Славы Демина и Александра Попова
Интервью Славы Демина и Александра Попова. Фото: скриншот с YouTube

По мнению Попова, все идет от головы, а именно — от состояния нервной системы, ведь именно от нервов у его мамы сахарный диабет и был даже инфаркт.

"Мне кажется, все от головы… У мамы сахарный диабет от нервов, потом инфаркт от нервов, поэтому онкология — это из серии "а, ну я не удивлен". Поэтому да, все от головы, от мышления, насколько мы готовы бороться с этим", — также добавил украинский телеведущий.

Александр Попов — что о нем известно

Александр Попов — это украинский актер театра и кино, а также ведущий утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканале "1+1". К тому же, Александр сыграл во многих фильмах и сериалах, поэтому многие знают его не только как ведущего.

Александр Попов
Ведущий Александр Попов в магазине. Фото: Instagram Александра Попова

Напомним, мы писали о том, что телеведущий Александр Попов рассказал о своем огромном долге.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущая "Сніданку з 1+1" Валентина Хамайко впервые вышла замуж.

Также мы сообщали о том, что ведущий канала "1+1" Руслан Сеничкин признался, готов ли защищать свою страну.

шоу-бизнес украинские звезды телеканал "1+1" Александр Попов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом