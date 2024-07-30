У мамы ведущего 1+1 Александра Попова онкология — что говорят врачи

Украинский телеведущий Александр Попов на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Ведущий телеканала "1+1" Александр Попов рассказал Славе Демину о своей личной жизни. В интервью известный украинский актер откровенно рассказал о тяжелом заболевании его мамы, признавшись, какое у нее состояние здоровья сейчас.

Интервью с Александром Поповым Слава Демин обнародовал на канале "Слава+" в YouTube.

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Александр Попов о болезни своей мамы

Украинский телеведущий признается, что сейчас в его семье очень тяжелый период, ведь у его самого родного человека онкологическое заболевание. Сейчас семья Александра уже третий месяц проходит курс лечения, но состояние здоровья его мамы на данный момент тяжелое.

Александр Попов со своей мамой. Фото: Instagram Александра Попова

"Я сейчас переживаю очень тяжелый этап с мамой, рак... Да, у нее сейчас онко, мы сейчас лечимся, делаем химиотерапию. Три месяца, как мы этим занимаемся. Тяжелое состояние... Как мне врач сказал: "10% — мы, 90% — вы, если вы реально хотите жить"", — говорит Александр Попов.

Интервью Славы Демина и Александра Попова. Фото: скриншот с YouTube

По мнению Попова, все идет от головы, а именно — от состояния нервной системы, ведь именно от нервов у его мамы сахарный диабет и был даже инфаркт.

"Мне кажется, все от головы… У мамы сахарный диабет от нервов, потом инфаркт от нервов, поэтому онкология — это из серии "а, ну я не удивлен". Поэтому да, все от головы, от мышления, насколько мы готовы бороться с этим", — также добавил украинский телеведущий.

Александр Попов — что о нем известно

Александр Попов — это украинский актер театра и кино, а также ведущий утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканале "1+1". К тому же, Александр сыграл во многих фильмах и сериалах, поэтому многие знают его не только как ведущего.

Ведущий Александр Попов в магазине. Фото: Instagram Александра Попова

Напомним, мы писали о том, что телеведущий Александр Попов рассказал о своем огромном долге.

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