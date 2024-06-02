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Матір принцес Євгенії та Беатріс, в якої двічі була онкологія, зізналась, чи приймає ліки

2 червня 2024 19:23
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Стас Кожушко
Редактор
Герцогиня Йоркська, в якої двічі була онкологія, зізналась, чи приймає ліки
Британська письменниця, громадська діячка Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська. Фото: Instagram/sarahferguson15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишня дружина принца Ендрю, герцогиня Йоркська, двічі за останній рік була хвора на онкологію. Першим став рак грудей, а згодом в матері принцес Беатріс та Євгенії виявили меланому. Родичка короля Великої Британії Чарльза III дала нове інтерв’ю, в якому розповіла про стан свого здоров’я. 

Про це повідомляє видання Hello.

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За словами 64-річної Сари Фергюсон, зараз вона себе почуває "краще, ніж будь-коли". Саме тому в її лікуванню деякі зміни, які особисто прописали спеціалісти. 

"Я маю регулярно проходити обстеження і наносити крем на обличчя, щоб позбутися від сонячних променів, які означають великі пухирі на моєму обличчі, грудях і руках протягом трьох тижнів. Але я не роблю імунотерапію, не приймаю жодних ліків, не проходжу хімієтерапію. За це я дуже вдячна", — зізналась герцогиня Йоркська. 

Складні часи Сара Фергюсон пережила завдяки своїй родині: її дітям, 35-річній принцесі Беатріс і 34-річній принцесі Євгенії, а також восьмирічному пасинку Беатріс Вулфі, дворічній дочці Сієнні та синам Євгенії (трирічному Августу та Ернесту, якому минулого тижня виповнився рік).

"У мене чудова сім’я, неймовірно чудова команда. Маю величезну здатність повертатися до радості. Я завжди виховувала своїх дівчат настільки чесними та відвертими, що вони знали, що я скажу їм це прямо, як би важко це не було", — підсумувала Сара Фергюсон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що  король Чарльз III погрожує розірвати стосунки зі скандальним братом. Також ми розповідали, що король Данії на тлі чуток про зраду зробив дружині неймовірний подарунок.

онкологія
меланома
хвороба
королівська родина

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