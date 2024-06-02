Герцогиня Йоркская, у которой дважды была онкология, призналась, принимает ли лекарства

Британская писательница, общественный деятель Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская. Фото: Instagram/sarahferguson15

Бывшая жена принца Эндрю, герцогиня Йоркская, дважды за последний год была больна онкологией. Первым стал рак груди, а впоследствии у матери принцесс Беатрис и Евгении обнаружили меланому. Родственница короля Великобритании Чарльза III дала новое интервью, в котором поведала о состоянии своего здоровья.

Об этом сообщает издание Hello.

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Состояние здоровья герцогини Йоркской

По словам 64-летней Сары Фергюсон, сейчас она себя чувствует "лучше, чем когда-либо". Именно поэтому в ее лечении некоторые изменения лично прописали специалисты.

"Я должна регулярно проходить обследование и наносить крем на лицо, чтобы избавиться от солнечных лучей, которые означают большие волдыри на моем лице, груди и руках в течение трех недель. Но я не делаю иммунотерапию, не принимаю никаких лекарств, не прохожу химиотерапию. За это я очень благодарна", — призналась герцогиня Йоркская.

Сложные времена Сара Фергюсон пережила благодаря своей семье: ее детям, 35-летней принцессе Беатрис и 34-летней принцессе Евгении, а также восьмилетнему пасынку Беатрис Вулфи, двухлетней дочери Сиенны и сыновей Евгении (трехлетнего Августа и Эрнеста).

"У меня замечательная семья, невероятно отличная команда. Имею огромную способность возвращаться к радости. Я всегда воспитывала своих девочек настолько честными и откровенными, что они знали, что я скажу им это прямо, как бы трудно это ни было", — подытожила Сара Фергюсон.

Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз III грозится разорвать отношения со скандальным братом. Также мы рассказывали, что король Дании на фоне слухов об измене сделал жене невероятный подарок.