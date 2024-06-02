Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мать принцесс Евгении и Беатрис, у которой дважды была онкология, призналась, принимает ли лекарства arrow

Мать принцесс Евгении и Беатрис, у которой дважды была онкология, призналась, принимает ли лекарства

2 июня 2024 19:23
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Герцогиня Йоркская, у которой дважды была онкология, призналась, принимает ли лекарства
Британская писательница, общественный деятель Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская. Фото: Instagram/sarahferguson15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Бывшая жена принца Эндрю, герцогиня Йоркская, дважды за последний год была больна онкологией. Первым стал рак груди, а впоследствии у матери принцесс Беатрис и Евгении обнаружили меланому. Родственница короля Великобритании Чарльза III дала новое интервью, в котором поведала о состоянии своего здоровья.

Об этом сообщает издание Hello.

Читайте также:

Состояние здоровья герцогини Йоркской

По словам 64-летней Сары Фергюсон, сейчас она себя чувствует "лучше, чем когда-либо". Именно поэтому в ее лечении некоторые изменения лично прописали специалисты.

"Я должна регулярно проходить обследование и наносить крем на лицо, чтобы избавиться от солнечных лучей, которые означают большие волдыри на моем лице, груди и руках в течение трех недель. Но я не делаю иммунотерапию, не принимаю никаких лекарств, не прохожу химиотерапию. За это я очень благодарна", — призналась герцогиня Йоркская.

Сложные времена Сара Фергюсон пережила благодаря своей семье: ее детям, 35-летней принцессе Беатрис и 34-летней принцессе Евгении, а также восьмилетнему пасынку Беатрис Вулфи, двухлетней дочери Сиенны и сыновей Евгении (трехлетнего Августа и Эрнеста).

"У меня замечательная семья, невероятно отличная команда. Имею огромную способность возвращаться к радости. Я всегда воспитывала своих девочек настолько честными и откровенными, что они знали, что я скажу им это прямо, как бы трудно это ни было", — подытожила Сара Фергюсон.

Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз III грозится разорвать отношения со скандальным братом. Также мы рассказывали, что король Дании на фоне слухов об измене сделал жене невероятный подарок.

онкология
меланома
болезнь
королевская семья

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном