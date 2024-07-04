Кріс Дженнер не стримує емоцій — їй доведеться перенести важку операцію

Американська продюсерка та телезірка Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/

У відомої американської продюсерки та телезірки Кріс Дженнер виявили пухлину. Їй доведеться перенести серйозне хірургічне втручання і вона дуже емоційно сприйняла необхідність такого лікування.

Про це вона пише Daily Mail.

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В новому епізоді реаліті-шоу "Сімейка Кардаш'ян" Кріс зі сльозами на очах розповіла своїй родині про проблеми зі здоров'ям. У зірки виявили пухлину на яєчниках. Матері сестер Кардаш'ян доведеться перенести операцію, яка передбачає повне видалення цього органу.

"Доктор сказав, що мені потрібно видалити яєчники. Я дуже емоційно це сприйняла, адже в них були зачаті всі мої діти, і саме там вони виросли. У моєму животику", — зізналась Дженнер.

Американська продюсерка та телезірка Кріс Дженнер хвора на онкологію. Фото: Hulu

Американська продюсерка та телезірка Кріс Дженнер переживає через операцію на яєчниках. Фото: Hulu

Кортні Кардаш'ян підтримала маму та сказала, що розуміє її емоції та "відчувала б те саме", якби опинилася в такій ситуації.

"Це як твоя жіноча сила. Це не означає, що це забирає у неї те, ким вона є, або те, що вона пережила, але це дуже важко", — сказала вона

Кріс пояснила, що так болісно сприйняла новину про операцію через те, що "покінчила з цією частиною свого життя". Для неї це ціла глава, яка нині просто закриється.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що стала відома причина смерті єдиної сестри Кріс Дженнер. Також ми розповідали, в якому образі світська левиця Кім Кардаш'ян завітала на Met Gala 2024.