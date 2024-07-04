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Мать сестер Кардашьян готовится к серьезной операции

4 июля 2024 13:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Крис Дженнер не сдерживает эмоций – ей придется перенести тяжелую операцию
Американский продюсер и телезвезда Крис Дженнер. Фото: instagram.com/krisjenner/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У известного американского продюсера и телезвезды Крис Дженнер обнаружили опухоль. Ей придется перенести серьезное хирургическое вмешательство, и она очень эмоционально восприняла необходимость такого лечения.

Об этом она пишет Daily Mail.

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В новом эпизоде реалити-шоу "Семейка Кардашьян"   Крис со слезами на глазах рассказала своей семье о проблемах со здоровьем. У звезды обнаружили опухоль на яичниках. Матери сестер Кардашьян придется перенести операцию, которая предусматривает полное удаление этого органа.

"Доктор сказал, что мне нужно удалить яичники. Я очень эмоционально это восприняла, ведь в них были зачаты все мои дети, и именно там они выросли. В моем животике", — призналась Дженнер.

Крис Дженнер имеет смертельную болезнь
Американская продюсер и телезвезда Крис Дженнер больна онкологией. Фото: Hulu
Крис Дженнер будут делать операцию на яичниках
Американская продюсер и телезвезда Крис Дженнер переживает из-за операции на яичниках. Фото: Hulu

Кортни Кардашьян поддержала маму и сказала, что понимает ее эмоции и "испытывала бы то же самое", если бы оказалась в такой ситуации.

"Это как твоя женская сила. Это не значит, что это отнимает у нее то, кем она есть, или то, что она пережила, но это очень тяжело", — сказала она.

Крис объяснила, что так болезненно восприняла новость об операции из-за того, что "покончила с этой частью своей жизни". Для нее это целая глава, которая сейчас просто закроется.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стала известна причина смерти единственной сестры Крис Дженнер. Также мы рассказывали, в каком образе светская львица Ким Кардашьян посетила Met Gala 2024.

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