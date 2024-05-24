Тоня Матвієнко розповіла про те, що їй часто сниться мама після смерті

Українська співачка Тоня Матвієнко з мамою. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Донька відомої артистки Ніни Матвієнко Тоня зізналася про те, що досі не може повірити у те, що її мама померла. Зірка відчуває особливий зв'язок із нею та впевнена, що Ніна Митрофанівна стала для неї янголом-охоронцем.

Про це вона розповіла в програмі "Ранок вдома".

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Співачка зізналася, що через вісім місяців після похорон матері, досі не може оговтатись та повірити у те, що її більше немає. Попри весь біль втрати, виходячи на сцену, зірка відчуває її підтримку. Тоня поділилася, що їй найважче співати їх спільну з Ніною Митрофанівною пісню "Квітка душа".

"Я нещодавно зрозуміла, що, коли я співаю, відчуваю зв’язок із мамою. Тобто через пісню я з нею зустрічаюся на сцені. Я ніколи не думала, що так можна. Найважче співати Квітка душа. Зізнаюся, що я не вірю в те, що вона пішла. Таке враження, що вона поїхала на гастролі", — розповіла Матвієнко.

Тоня Матвієнко зізнається, що покійна мама приходить до неї у сни. Зірка нічого не чіпала у кімнаті Ніни Митрофанівни після похорон та зізнається про те, що відчуває, як її найрідніша людина охороняє з небес.

"Уперше це сталося через два місяці після того, як її не стало. Зараз мені сняться спогади дитинства. Вона не говорить там мені, це я все пам’ятаю. Я її не відпускаю, я навіть речі її не прибрала з кімнати. Вона мене всюди оберігає, я тепер зрозуміла сенс слова вічність", — додала донька Ніни Матвієнко.

Нагадаємо, народна артистка не дожила буквально два дні до свого 76-річчя і пішла з життя через раптово виявлену онкологію. Її донька Тоня дуже болісно пережила втрату, дуже схудла та впала в депресію.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко ніжно привітала коханого чоловіка зі святом. А також каблучку її покійної мами Ніни Матвієнко було виставлено на аукціоні.