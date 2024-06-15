Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отпраздновали седьмую годовщину свадьбы

Свадьба Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко. Фото: Instagram/tonya_matvienko

Музыкальные исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отметили годовщину свадьбы. Ее они отыграли 15 июня 2017 года.

Соответствующие публикации появились в соцсетях артистов.

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Годовщина свадьбы Мирзояна и Матвиенко

Арсен Мирзоян опубликовал фотографию со свадьбы, на которой Тоня стоит спиной к камере и держит букет в руках. Знаменитости целуются, а на заднем фоне за них радуется Нина Матвиенко, которая умерла в прошлом году.

"Семь лет в законе! "Кто же теперь вор?". Люблю тебя, моя королева", — лаконично поздравил в соцсетях жену Мирзоян.

Артист также показал букет цветов, который лично вручили Тони на пороге их дома. Арсен не знал, что Матвиенко снимает на камеру. А когда она об этом сказала, то встал на колено, вручил букет и поцеловал любимую.

Арсен Мирзоян с букетом жены. Фото: Instagram знаменитостей

Мирзоян и Матвиенко познакомились в 2011 году на съемках первого сезона шоу "Голос країни". Найти общий язык им удалось уже после финала. Через год общения Арсен понял, что это любовь и ушел от первой жены, с которой воспитывает двух сыновей.

В начале 2016 года у Мирзояна и Матвиенко родилась дочь Нина. А через полтора года они отыграли свадьбу. Для Тони этот брак тоже стал вторым. От первого мужа, в 1999 году, она родила дочь Ульяну.

Напомним, ранее мы писали, что голливудские актеры Наоми Уоттс и Билли Крудап сыграли вторую свадьбу. Также мы рассказывали, что режиссер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев отменил свадьбу с невестой.