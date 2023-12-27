Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Меган Фокс появилась на публике в смелом наряде после откровений о неудачной беременности arrow

Меган Фокс появилась на публике в смелом наряде после откровений о неудачной беременности

27 декабря 2023 16:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Меган Фокс появилась на публике в откровенном наряде после откровений о неудачной беременности
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfckingfox/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Меган Фокс вышла в люди на свидание с женихом Machine Gun Kelly. Звезду "Трансформеров" увидели впервые после того, как стало известно, что она перенесла внематочную беременность.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Меган поразила образом на свидании с рэпером

37-летняя актриса примерила белое платье с вырезами. Пару видели, когда они выходили из любимого знаменитостями ресторана Нобу в Малибу. Позже актриса с 33-летним поп-панк-рэпером сели в авто.

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfckingfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfckingfox/

Меган сочитала образ с прозрачными туфлями на каблуках, белым пальто, накинутым на плечи, серебряным ожерельем и клатчем в тон.

Недавно Меган рассказала, что у нее была внематочная беременность.

 

Меган Фокс из Machine Gun Kelly. Фото: BackGrid
Меган Фокс из Machine Gun Kelly. Фото: BackGrid

 

Меган Фокс из Machine Gun Kelly. Фото: BackGrid
Меган Фокс из Machine Gun Kelly. Фото: BackGrid

"У меня были и другие вещи, о которых я не собираюсь говорить, потому что не дай Бог, в мире будет переполох", — сказала Меган.

Внематочная беременность — это когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется и растет вне основной полости матки, и является основной причиной смерти в первом триместре.

"Любовь действительно сделала это трагическим для меня и оставила много горя и страданий. Поэтому я много писала об этом. Об этом Machine Gun Kelly писал, написал пару песен о выкидыше", — говорит звезда.

Меган Фокс имеет трех сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина.

Напомним, Меган Фокс призналась, почему любит обнажаться на красных дорожках.

Ранее Сальма Хайек ошеломила пышными формами на отдыхе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме