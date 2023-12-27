Меган Фокс появилась на публике в откровенном наряде после откровений о неудачной беременности

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfckingfox/

Актриса Меган Фокс вышла в люди на свидание с женихом Machine Gun Kelly. Звезду "Трансформеров" увидели впервые после того, как стало известно, что она перенесла внематочную беременность.

Об этом пишет Daily Mail.

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37-летняя актриса примерила белое платье с вырезами. Пару видели, когда они выходили из любимого знаменитостями ресторана Нобу в Малибу. Позже актриса с 33-летним поп-панк-рэпером сели в авто.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfckingfox/

Меган сочитала образ с прозрачными туфлями на каблуках, белым пальто, накинутым на плечи, серебряным ожерельем и клатчем в тон.

Недавно Меган рассказала, что у нее была внематочная беременность.

Меган Фокс из Machine Gun Kelly. Фото: BackGrid

Меган Фокс из Machine Gun Kelly. Фото: BackGrid

"У меня были и другие вещи, о которых я не собираюсь говорить, потому что не дай Бог, в мире будет переполох", — сказала Меган.

Внематочная беременность — это когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется и растет вне основной полости матки, и является основной причиной смерти в первом триместре.

"Любовь действительно сделала это трагическим для меня и оставила много горя и страданий. Поэтому я много писала об этом. Об этом Machine Gun Kelly писал, написал пару песен о выкидыше", — говорит звезда.

Меган Фокс имеет трех сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина.

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