Меган Маркл похвасталась стройной фигурой в красном платье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган Маркл поразила выходом в ярком красном платье на второй день тура спринцем Гарри. 42-летняя герцогиня Сассекская пришла в красном миди-платье с рюшами от нигерийского дизайнера Oríré.

Об этом пишет Daily Mail.

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Маркл, однажды заявившая, что на 43% нигерийка, сказала, что выбрала яркое платье как оду красочному чувству стиля граждан Нигерии. Она поделилась своими мыслями во время совместного проведения мероприятия с генеральным директором Всемирной торговой организации Нигерии доктором Нгози Оконджо-Ивеала. Платье стоимостью 265 фунтов стерлингов было изготовлено из тяжелого крепового материала и имело структурированный низ насыщенного цвета с оборками.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Дизайнер одежды, Oríré (что означает удачи или хороших пожеланий), гордится тем, что "исследует художественную женственность" и заявляет, что его одежда "разработана и создана в Лагосе, Нигерия" в элитном районе Lekki Phase 1. Марка известна своими платьями со сложной структурой и яркой цветовой палитрой.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Платье Меган "Dire" сейчас доступно на их веб-сайте с возможностью доставки по всему миру.

Выступая на мероприятии "Женщины в лидерстве", герцогиня также рассказала, что осуществила свою мечту стать матерью, рассказав о своих "очень разговорчивых, милых детях" — пятилетнем Арче и двухлетней Лилибет.

Во время разговора Меган спросили, как она совмещает роль матери с карьерой, и она ответила: "Мне нравится быть мамой".

Меган опоздала почти на час на саммит.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Она сказала аудитории: "Я хочу сказать вам большое спасибо за то, насколько вы были любезны, приветствуя нас с моим супругом в этой стране...моей стране".

Напомним, принц Гарри не встретился с братом во время поездки на родину. А раньше принц Гарри впервые приехал в Англию после новости о диагнозе невестки.