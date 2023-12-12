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Принц Гаррі програв суд відомому виданню

12 грудня 2023 10:54
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Принц Гаррі програв суд відомому виданню
Принц Гаррі. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Герцог Сассекський принц Гаррі програв судову тяжбу проти видавництва Mail on Sunday. Тепер чоловік Меган Маркл повинен виплатити компенсацію в розмірі 62 тисяч доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Високий суд зобов'язав принца Гаррі сплатити судові витрати, понесені The Mail on Sunday, до кінця року. 39-річний герцог подав до суду на видання через статтю, що вийшла в лютому 2022-го, в якій стверджувалося, що його піар-служба намагалася зберегти в таємниці від громадськості подробиці судового позову проти Міністерства внутрішніх справ.

 

Принц Гаррі. Фото: Reuters
Принц Гаррі. Фото: Reuters

Він стосувався надання державної охорони під час відвідин принца Гаррі та його родини Великобританії. Онук королеви Єлизавети II подав до суду за наклеп, заявивши, що стаття була "зазіханням на його чесність і порядність" і могла підірвати його благодійну діяльність та його зусилля щодо боротьби з дезінформацією в інтернеті. При цьому він просив суддю винести рішення на його користь без публічного розгляду.

Після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили пост високопоставлених королівських осіб у 2020 році, вони були позбавлені поліцейської охорони у Великобританії.

Видавництво оскаржило позов, стверджуючи, що в статті виражено "чесну думку" і вона не стала причиною "серйозної шкоди" репутації принца.

Нагадаємо, зірки "Корони" представили останній сезон серіалу.

Раніше стало відомо, чи позбавить король Чарльз ІІІ титулів принца Гаррі та Меган Маркл.

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