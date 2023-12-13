Меган Маркл и принц Гарри попали в рейтинг "главных неудачников" года

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Опубликовали имена главных победителей и "неудачников" 2023 года. Среди "лузеров" герцог и герцогиня Сассекские.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Читайте также:

Илону Маску тоже не повезло

Принц Гарри и Меган Маркл в этом году представили документальный сериал "Гарри и Меган", а затем принц Гарри выпустил биографию "Запасной". В обоих проектах прозвучало много обвинений в адрес членов королевской семьи, а также рассказов о преследованиях со стороны прессы и ментальных проблемах. Также в этом году Spotify разорвал с ними контракт, после чего один из представителей компании назвал Меган и Гарри "мошенниками".

В этом году показали серию мультсериала "Южный Парк", где создатели высмеяли пару. Эпизод называется "Мировой тур с конфиденциальностью", в котором их подвергли критике за заявления о преследовании, после которых они начали активно привлекать к себе внимание прессы.

Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Также среди неудачников года издание называет супергеройские фильмы Marvel, рейтинги которых в последнее время очень низкие, франшизу "Крик", киностудию Disney, нынешнего владельца соцсети X Илона Маска и Эзру Миллера, который попадал в многочисленные скандалы.

Среди победителей признана персоной года по версии Time Тейлор Свифт и создатели фильма "Барби" Марго Робби и Грета Хервиг.

Напомним, американцы избрали народную принцессу.

Ранее Кейт Миддлтон на фоне расистского скандала поразила белосныжным выходом на рождественском концерте.