Меган Маркл відтворила свій весільній образ на врученні спортивної премії

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл нагадала світу про своє весілля 2018 року з принцом Гаррі. Колишня акторка прийшла на церемонію нагородження ESPY Awards у білому вбранні, яке нагадувало її сукню від Стелли Маккартні.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Меган Маркл вразила стильним виходом

42-річна герцогиня Сассекська з гордістю спостерігала, як її чоловік приймає престижну нагороду Пета Тілмана. Але, незважаючи на те, що вони пропустили червону доріжку церемонії нагородження, Гаррі та Меган виглядали голлівудською парою, радісно сяючи перед камерами, де була і їхня близька подруга Серена Вільямс.

Меган Маркл у білій сукні на врученні премії та власному весіллі. Фото: instagram.com/people/

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Герцогиня прибула у гламурній сукні з вирізом неймовірно схожою на її сукнею для весільного банкету в 2018 році. Вбрання виглядали майже ідентичними: обидва мають топ з високим вирізом і довгу спадаючу спідницю, хоча сукня, яку Меган вибрала для ESPY, мала драпіровану тканину навколо шиї, не як у її весільній сукні від Стелли Маккартні.

"Ця стильна сукня на Меган непідвладна часу — вона надає їй весільної атмосфери".

"Вона любить монохром! Сукня нагадує мені її другу весільну сукню", — пишуть у мережі.

На відміну від весільного прийому пари, де Меган зібрала волосся в розпущений низький пучок із кількома хвилястими пасмами, що обрамляли її обличчя, герцогиня вирішила показати свої засмаглі плечі на ESPY, заклавши пасма назад.

Меган одягнула пару діамантових сережок, свій улюблений золотий браслет Cartier Love Bracelet за 7350 доларів, обручку, а на іншій руці була велика каблучка із золота та діамантів.

Замість весільних білих туфель на підборах вибрала пару чорних туфель.

Нагадаємо, принц Вільям очолив престижний рейтинг. А раніше ми писал, що Девід та Вікторія Бекхем приміряли свої весільне вбрання.