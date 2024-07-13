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Меган Маркл воспроизвела свой свадебный образ на вручении спортивной премии

13 июля 2024 08:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Меган Маркл воспроизвела свой свадебный образ на вручении спортивной премии
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Герцогиня Сассекская Меган Маркл напомнила миру о своей свадьбе в 2018 году с принцем Гарри. Бывшая актриса пришла на церемонию награждения ESPY Awards в белом наряде, напоминавшем ее платье от Стеллы Маккартни.

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя герцогиня Сассекская с гордостью наблюдала, как ее супруг принимает престижную награду Пета Тилмана. Но несмотря на то, что они пропустили красную дорожку церемонии награждения, Гарри и Меган выглядели голливудской парой, радостно сияя перед камерами, где была и их близкая подруга Серена Уильямс.

 

Меган Маркл в белом платье на вручении премии и собственной свадьбы
Меган Маркл в белом платье на вручении премии и собственной свадьбы. Фото: instagram.com/people/

 

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/voguemagazine/

 

Герцогиня прибыла в гламурном платье с вырезом невероятно похожим на ее платье для свадебного банкета в 2018 году. Наряды выглядели почти идентичными: оба имеют топ с высоким вырезом и длинную ниспадающую юбку, хотя платье, которое Меган выбрала для ESPY, имело драпированную ткань вокруг шеи, не как в ее свадебном платье от Стеллы Маккартни.

"Это стильное платье на Меган неподвластно времени — оно придает ей свадебную атмосферу".

"Она любит монохром! Платье напоминает мне ее второе свадебное платье", — пишут в сети.

В отличие от свадебного приема пары, где Меган собрала волосы в распущенный низкий пучок с несколькими волнистыми прядями, обрамляющими ее лицо, герцогиня решила показать свои загорелые плечи на ESPY, заложив пряди назад.

Меган надела пару бриллиантовых сережек, свой любимый золотой браслет Cartier Love Bracelet за 7350 долларов, обручальное кольцо, а на другой руке было кольцо из золота и брилиантов.

Вместо свадебных белых туфель на каблуке выбрала пару черных туфель.

Напомним, принц Уильям возглавил престижный рейтинг. А раньше мы писали, что Дэвид и Виктория Бекхэм примеряли свои свадебные наряды.

принц Гарри Меган Маркл свадьба королевская семья

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