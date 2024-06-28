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Меган Маркл впервые за месяц появилась в публичном месте — это сняли на видео

28 июня 2024 06:27
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Меган Маркл впервые за месяц вышла в люди — появилось видео
Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Instagram/meghan.markle.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В мае принц Гарри и Меган Маркл посетили Нигерию. С того времени супругу младшего сына короля Чарльза III не видели в публичных местах. Только сейчас бывшую голливудскую актрису удалось снять на видео в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание Hello.

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Меган Маркл был замечена на фотосессии в Беверли-Хиллз. Герцогиня Сассекская была снята на видео в момент, когда она смеялась в черном спортивном костюме в окружении команды. Это впервые, когда родственницу Чарльза III увидели на улице после того, как она вернулась в США после визита в Нигерию. В Африку Меган летала с мужем принцем Гарри.

@whattodoinla

Spotted near Alfred's in Beverly Hills… ☕️ Do we think it 's really her ?🫢

♬ xoxo gossip girl - <3

В сети обсуждают, промо какому проекту готовит Маркл, которой в начале августа исполнится 43 года. Вероятно, жена принца Гарри работает над шоу стриминговой платформы Netflix, с которой у герцога и герцогини Сассекских есть контракт.

Также вскоре Маркл запустит свой бренд образа жизни American Riviera Orchard. Поэтому большинство пользователей соцсетей склоняются к мнению, что именно рекламу этого проекта и снимала Маркл, которая в последнее время не часто дает комментарии.

Напомним, ранее мы писали, о чем мечтает на 80-летие отец Меган Маркл. Также мы рассказывали, что легендарные платья и письма принцессы Дианы будут проданы на аукционе.

Меган Маркл
соцсети
Голливуд
королевская семья
фотосессия

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