Меган Маркл впервые за месяц вышла в люди — появилось видео

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Instagram/meghan.markle.official

В мае принц Гарри и Меган Маркл посетили Нигерию. С того времени супругу младшего сына короля Чарльза III не видели в публичных местах. Только сейчас бывшую голливудскую актрису удалось снять на видео в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание Hello.

Читайте также:

Меган Маркл увидели в публичном месте

Меган Маркл был замечена на фотосессии в Беверли-Хиллз. Герцогиня Сассекская была снята на видео в момент, когда она смеялась в черном спортивном костюме в окружении команды. Это впервые, когда родственницу Чарльза III увидели на улице после того, как она вернулась в США после визита в Нигерию. В Африку Меган летала с мужем принцем Гарри.

В сети обсуждают, промо какому проекту готовит Маркл, которой в начале августа исполнится 43 года. Вероятно, жена принца Гарри работает над шоу стриминговой платформы Netflix, с которой у герцога и герцогини Сассекских есть контракт.

Также вскоре Маркл запустит свой бренд образа жизни American Riviera Orchard. Поэтому большинство пользователей соцсетей склоняются к мнению, что именно рекламу этого проекта и снимала Маркл, которая в последнее время не часто дает комментарии.

Напомним, ранее мы писали, о чем мечтает на 80-летие отец Меган Маркл. Также мы рассказывали, что легендарные платья и письма принцессы Дианы будут проданы на аукционе.