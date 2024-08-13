Мел Гібсон у пляжному вбранні завітав на церемонію до колишнього Дженніфер Еністон

Актори Мел Гібсон та Вінс Вон. Фото: Reuters

Актор Мел Гібсон виглядав яскраво на церемонії відкриття зірки Вінса Вона на Голлівудській Алеї Слави в Лос-Анджелесі. 68-річного актора бачили на заході з сивим волоссям і бородою.

Про це пише Daily Mail.

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Гібсон, найбільш відомий своєю франшизою "Смертельна зброя", був вбраний у білу сорочку з коміром і довгі сині шорти омбре до колін. Для додаткового комфорту зірка "Божевільного Макса" взула чорні кросівки на шнурівці. Образ доповнив чорними сонцезахисними окулярами.

Актори Мел Гібсон та Вінс Вон. Фото: Reuters

Актор Вінс Вон. Фото: Reuters

Актор Мел Гібсон. Фото: Reuters

Вінс одягнув темний костюм і білу сорочку, позуючи зі своєю дружиною Кайлою та їхніми двома дітьми. Він раніше зустрічався з акторкою Дженніфер Еністон. Актор одружився з Кайлою Вебер у 2010 році, і разом у них двоє дітей: донька Локлін і син Вернон. Вони не часто з'являються на людях.

Мел і Вінс знялися в трилері 2018 року Dragged Across Concrete.

Гібсон позував з Воном біля його нової зірки на Алеї слави та в один момент відкрив свій коричневий футляр для мобільного телефону, щоб зробити селфі, там можна було побачити його фотографію водійського посвідчення, а також його картку Visa.

Гібсон народився в Нью-Йорку та переїхав до Австралії у віці 12 років. Він відомий своїми ролями героїв бойовиків, зокрема своєю проривною роллю Макса Рокатанскі в перших трьох фільмах постапокаліптичного бойовика "Божевільний Макс". Він також популярний завдяки ролі Мартіна Ріггза в комедійному бойовику "Смертельна зброя". Одним із його видатних фільмів — це "Хоробре серце" 1995 року. Він також зняв "Страсті Христові".

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