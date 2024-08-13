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Мел Гибсон прибыл в пляжном наряде на церемонию к бывшему Дженнифер Энистон

13 августа 2024 10:10
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Мел Гибсон прибыл в пляжном наряде на церемонию к бывшему Дженнифер Энистон
Актеры Мэл Гибсон и Винс Вон. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актер Мел Гибсон выглядел ярко на церемонии открытия звезды Винса Вона на Голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе. 68-летнего актера видели на мероприятии с седой бородой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Гибсон, наиболее известный своей франшизой "Смертельное оружие", был одет в белую рубашку с воротником и длинные синие шорты омбре до колен. Для дополнительного комфорта звезда "Безумного Макса" надела черные кроссовки на шнуровке. Образ дополнил черными очками.

 

Актеры Мэл Гибсон и Винс Вон
Актеры Мэл Гибсон и Винс Вон. Фото: Reuters

 

Актер Винс Вон
Актер Винс Вон. Фото: Reuters

 

Актер Мэл Гибсон
Актер Мэл Гибсон. Фото: Reuters

 

Винс надел темный костюм и белую рубашку, позируя со своей супругой Кайлой и их двумя детьми. Он ранее встречался с актрисой Дженнифер Энистон. Актер женился на Кайле Вебер в 2010 году, и у них есть двое детей: дочь Локлин и сын Вернон. Они не часто появляются на людях.

Мел и Винс снялись в триллере 2018 Dragged Across Concrete.

Гибсон позировал с Воном у его новой звезды на Аллее славы и в один момент открыл свой коричневый футляр для мобильного телефона, чтобы сделать селфи, там можно было увидеть его фотографию водительского удостоверения, а также его карту Visa.

Гибсон родился в Нью-Йорке и переехал в Австралию в возрасте 12 лет. Он известен своими ролями героев боевиков, в частности своей прорывной ролью Макса Рокатански в первых трех фильмах постапокалиптического боевика "Безумный Макс". Он также популярен благодаря роли Мартина Риггза в комедийном боевике "Смертельное оружие". Одним из самых его выдающихся фильмов — это "Храброе сердце" 1995 года. Он также снял "Страсти Христовы".

Напомним, Джонни Депп кардинально изменил образ. А раньше Меган Фокс поразила сменой имиджа.

Дженнифер Энистон зарубежные звезды звезды церемония

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