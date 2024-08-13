Мел Гибсон прибыл в пляжном наряде на церемонию к бывшему Дженнифер Энистон
Актер Мел Гибсон выглядел ярко на церемонии открытия звезды Винса Вона на Голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе. 68-летнего актера видели на мероприятии с седой бородой.
Об этом пишет Daily Mail.
Винс Вон получил звезду на Аллее Славы
Гибсон, наиболее известный своей франшизой "Смертельное оружие", был одет в белую рубашку с воротником и длинные синие шорты омбре до колен. Для дополнительного комфорта звезда "Безумного Макса" надела черные кроссовки на шнуровке. Образ дополнил черными очками.
Винс надел темный костюм и белую рубашку, позируя со своей супругой Кайлой и их двумя детьми. Он ранее встречался с актрисой Дженнифер Энистон. Актер женился на Кайле Вебер в 2010 году, и у них есть двое детей: дочь Локлин и сын Вернон. Они не часто появляются на людях.
Мел и Винс снялись в триллере 2018 Dragged Across Concrete.
Гибсон позировал с Воном у его новой звезды на Аллее славы и в один момент открыл свой коричневый футляр для мобильного телефона, чтобы сделать селфи, там можно было увидеть его фотографию водительского удостоверения, а также его карту Visa.
Гибсон родился в Нью-Йорке и переехал в Австралию в возрасте 12 лет. Он известен своими ролями героев боевиков, в частности своей прорывной ролью Макса Рокатански в первых трех фильмах постапокалиптического боевика "Безумный Макс". Он также популярен благодаря роли Мартина Риггза в комедийном боевике "Смертельное оружие". Одним из самых его выдающихся фильмов — это "Храброе сердце" 1995 года. Он также снял "Страсти Христовы".
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