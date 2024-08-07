Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Melovin чесно зізнався, який найбільший гонорар він отримував arrow

Melovin чесно зізнався, який найбільший гонорар він отримував

7 серпня 2024 00:19
Галина Войтенко - Редактор
Скільки найбільше заробляв Melovin за свою кар'єру — відверте зізнання артиста
Український співак Melovin на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молодий український виконавець Melovin дав відверте інтерв’ю, в якому розповів про своє професійне життя. Зокрема, популярний артист чесно зізнався, який найбільший гонорар він отримував за весь час своєї співочої кар’єри.

Про це Melovin розповів на інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте також:

Найбільший гонорар Melovin

Український співак зізнається, що найбільші гонорари в нього були ще до початку періоду коронавірусу, коли він заробляв по десять тисяч доларів. Зараз, каже Melovin, розмір гонорарів сильно скоротився, тому його заробітки відповідно трохи менші, ніж це було раніше.

Интервью с Melovin
Інтерв'ю з Melovin. Фото: скриншот з YouTube

За словами артиста, під час повномасштабної війни він може навіть виступати благодійно. Тобто, за свої концерти він може навіть нічого не заробляти. 

"Це було ще до COVID, тоді зовсім були інші ціни. Коли я взяв статуетку M1 Music Awards, це були гонорари десять тисяч доларів. Зараз я можу виступити за п’ять-шість, десь за чотири тисячі, а десь благодійно нічого не взяти", — зізнається Melovin, коментуючи свої гонорари за виступи.

Кар’єра Melovin

Melovin розпочав свою співочу кар’єру з перемоги у вокальному шоу "Х-Фактор", яка дала йому сил та наснаги прорватися на велику сцену.

Навесні 2017 року артист вирушив у свій перший власний музичний тур з багатьма вже відомими піснями, які стали справжніми хітами. Артист тричі брав участь у масштабному пісенному конкурсі "Євробачення", але жодного разу не одержував перемогу.

Однак, попри це, сьогодні артист на ім’я Melovin є успішним виконавцем і має декілька записаних альбомів.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Melovin під час свого виступу пригадав полонених військових.

Раніше ми розповідали про те, що артист Melovin згадав, як вперше познайомився з Alyona Alyona.

Також ми повідомляли про те, що співак Melovin розповів про проблеми з алкоголем.

Melovin шоу-бізнес українські зірки кар'єра

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:50 У Маріуполі щотижня помирає кілька сотень людей, — радник мера Андрющенко

00:32 Україна прорвалась у фінал з веслування — медальний залік одинадцятого дня Олімпіади

00:30 Як отримати військовий квиток — пояснення юристів

00:27 В Запоріжжі викрили шахрая, який збирав гроші на підтримку сім'ї загиблих від обстрілу співачок

00:08 Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію

6 серпня 2024

23:55 У Курській області п'яні російські військові влаштували стрілянину — перехоплення ГУР

23:53 Військовий, який служив на фронті, не отримував грошових виплат — як його захистив суд

23:44 Росія стягує більше військ до кордону Курської області для протидії атакам

23:35 Власники критичних підприємств — чи підлягають вони бронюванню

23:34 В Україні створять систему по роботі з сім'ями загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

00:50 У Маріуполі щотижня помирає кілька сотень людей, — радник мера Андрющенко

00:32 Україна прорвалась у фінал з веслування — медальний залік одинадцятого дня Олімпіади

00:30 Як отримати військовий квиток — пояснення юристів

00:27 В Запоріжжі викрили шахрая, який збирав гроші на підтримку сім'ї загиблих від обстрілу співачок

00:08 Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію

6 серпня 2024

23:55 У Курській області п'яні російські військові влаштували стрілянину — перехоплення ГУР

23:53 Військовий, який служив на фронті, не отримував грошових виплат — як його захистив суд

23:44 Росія стягує більше військ до кордону Курської області для протидії атакам

23:35 Власники критичних підприємств — чи підлягають вони бронюванню

23:34 В Україні створять систему по роботі з сім'ями загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині