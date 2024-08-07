Скільки найбільше заробляв Melovin за свою кар'єру — відверте зізнання артиста

Український співак Melovin на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український виконавець Melovin дав відверте інтерв’ю, в якому розповів про своє професійне життя. Зокрема, популярний артист чесно зізнався, який найбільший гонорар він отримував за весь час своєї співочої кар’єри.

Про це Melovin розповів на інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Найбільший гонорар Melovin

Український співак зізнається, що найбільші гонорари в нього були ще до початку періоду коронавірусу, коли він заробляв по десять тисяч доларів. Зараз, каже Melovin, розмір гонорарів сильно скоротився, тому його заробітки відповідно трохи менші, ніж це було раніше.

Інтерв'ю з Melovin. Фото: скриншот з YouTube

За словами артиста, під час повномасштабної війни він може навіть виступати благодійно. Тобто, за свої концерти він може навіть нічого не заробляти.

"Це було ще до COVID, тоді зовсім були інші ціни. Коли я взяв статуетку M1 Music Awards, це були гонорари десять тисяч доларів. Зараз я можу виступити за п’ять-шість, десь за чотири тисячі, а десь благодійно нічого не взяти", — зізнається Melovin, коментуючи свої гонорари за виступи.

Кар’єра Melovin

Melovin розпочав свою співочу кар’єру з перемоги у вокальному шоу "Х-Фактор", яка дала йому сил та наснаги прорватися на велику сцену.

Навесні 2017 року артист вирушив у свій перший власний музичний тур з багатьма вже відомими піснями, які стали справжніми хітами. Артист тричі брав участь у масштабному пісенному конкурсі "Євробачення", але жодного разу не одержував перемогу.

Однак, попри це, сьогодні артист на ім’я Melovin є успішним виконавцем і має декілька записаних альбомів.

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