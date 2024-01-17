Їли шаурму на Подолі — MÉLOVIN розповів про знайомство з alyona alyona

Співак MÉLOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

MÉLOVIN розповів, як вперше познайомився з alyona alyona. А реперка, у свою чергу, розповіла, як познайомилася з солістом гурту DREVO.

Про це учасники Нацвідбору Євробачення розповіли музичному виданню "МУЗВАР".

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Фіналісти Нацвідбору-2024 MÉLOVIN та alyona alyona поділилися цікавими фактами про своїх конкурентів. Зокрема згадали, як познайомилися один з одним.

MÉLOVIN згадав, як і де вперше зустрів alyona alyona.

"Але ми з alyona alyona на зупинці їли шаурму. Ми познайомилися з нею в закладі. Це було в центрі міста, десь на Подолі. І пішли разом з нею до ларьочка, взяли і просто їли шаурму. Це було фантастично", – поділився MÉLOVIN.

MÉLOVIN і alyona alyona. Фото: Суспільне

У свою чергу alyona alyona розповіла, як познайомилася з солістом гурту DREVO. За її словами, вона повела себе доволі зухвало. Проте співак на неї не образився.

"Ми з DREVO зустрілися у кулуарах Євробачення. Він не виглядав як артист, підходив, жартував зі мною. Я вирішила, що маю дати йому якусь творчу пораду. І я щось говорю, а потім так: "Тобі, але я не знаю хто ти". І просто пішла. Але він не образився, дуже гарно це сприйняв… Я настільки запишалася, бо другий би образився. А я жартома це все", – відверто розповіла співачка про незручну ситуацію.

Нагадаємо, названо головних претендентів на перемогу на Нацвідборі Євробачення-2024.

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