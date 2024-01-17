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Їли шаурму на Подолі — MÉLOVIN розповів про знайомство з alyona alyona

17 січня 2024 14:49
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Їли шаурму на Подолі — MÉLOVIN розповів про знайомство з alyona alyona
Співак MÉLOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

MÉLOVIN розповів, як вперше познайомився з alyona alyona. А реперка, у свою чергу, розповіла, як познайомилася з солістом гурту DREVO. 

Про це учасники Нацвідбору Євробачення розповіли музичному виданню "МУЗВАР". 

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MÉLOVIN був у захваті, а alyona повела себе зверхньо

Фіналісти Нацвідбору-2024 MÉLOVIN та alyona alyona поділилися цікавими фактами про своїх конкурентів. Зокрема згадали, як познайомилися один з одним. 

MÉLOVIN згадав, як і де вперше зустрів alyona alyona.

 

"Але ми з alyona alyona на зупинці їли шаурму. Ми познайомилися з нею в закладі. Це було в центрі міста, десь на Подолі. І пішли разом з нею до ларьочка, взяли і просто їли шаурму. Це було фантастично", – поділився MÉLOVIN.

 

MÉLOVIN розповів про знайомство з alyona alyona
MÉLOVIN і alyona alyona. Фото: Суспільне

У свою чергу alyona alyona розповіла, як познайомилася з солістом гурту DREVO. За її словами, вона повела себе доволі зухвало. Проте співак на неї не образився.

"Ми з DREVO зустрілися у кулуарах Євробачення. Він не виглядав як артист, підходив, жартував зі мною. Я вирішила, що маю дати йому якусь творчу пораду. І я щось говорю, а потім так: "Тобі, але я не знаю хто ти". І просто пішла. Але він не образився, дуже гарно це сприйняв… Я настільки запишалася, бо другий би образився. А я жартома це все", – відверто розповіла співачка про незручну ситуацію.

Нагадаємо, названо головних претендентів на перемогу на Нацвідборі Євробачення-2024. 

Також ми писали, що медіаексперт спрогнозував, хто переможе на Нацвідборі Євробачення-2024.

Євробачення
Alyona Alyona
Melovin
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