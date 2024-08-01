Оля Полякова на скандальному весіллі у Львові — Melovin захистив співачку

Український співак Melovin у Данії. Фото: Instagram Melovin

Відомий український співак і композитор Melovin висловився про артистку Олю Полякову. Музикант і продюсер раптово захистив українську співачку, яка не так давно потрапила в гучний скандал через виступ на весіллі експрокурора.

Інтерв’ю Melovin дав порталу Obozrevatel.

Читайте також:

Melovin про скандал з Олею Поляковою

Співак зізнається, що він не очікував, що Олю Полякову почнуть так хейтити за виступ на весіллі експрокурора. Водночас Melovin наголосив, що на тому заході виступали також DZIDZIO і Олександр Пономарьов, але розкритикували саме Олю Полякову.

"Було дуже дико спостерігати, як атакували Олю Полякову, яка опинилася в центрі гучного скандалу. Вона взяла на себе весь удар, хоча на тому весіллі були також Пономарьов і DZIDZIO принаймні про це писали в медіа", — наголошує Melovin.

Melovin у новому музичному шоу. Фото: Instagram Melovin

Український виконавець додає, що інколи артистам доводиться виступати там, де вони не дуже хочуть. Сам же Melovin зізнається, що він також не відмовиться виступати в багатих людей, але тільки не в росіян.

"Інколи нам доводиться не перебирати, де виступати. Дай Бог, щоб було замовлення. Я не відмовлюся виступити у депутатів чи в якихось дуже заможних українців з однієї причини: за мною стоять люди. І чхати я хотів на хейт. Аби не у росіян виступати — от така моя позиція. Нас запрошували наші, українці, але ми дізнавалися, що там будуть росіяни, і відмовлялися від пропозицій", — також додав український співак.

Співак Melovin в автомобілі. Фото: Instagram Melovin

Скандал з Олею Поляковою на весіллі експрокурора

Минулого року на Львівщині відбулося весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та співробітниці ДБР Роксолани Москви. На заході виступали DZIDZIO, Олександр Пономарьов і Оля Полякова, яка стала жертвою серйозного хейту з боку українців. Пізніше вона дала свій коментар.

"Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюсь походженням доходом замовників своїх виступів, що я взагалі знаю, хто вони? Що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені надають таку інформацію? Окрім папірця, де написані імена іменинників або наречених, мені більше не додають інформації. Мені цікаво добре зробити свою роботу", — заявляла Оля Полякова.

Звернення Олі Полякової щодо виступу на скандальному весіллі на Львівщині. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Melovin втратив близьку людину під час обстрілу Одеси.

Раніше ми розповідали про те, що артист Melovin мав серйозні проблеми з алкоголем.

Також ми повідомляли про те, що співак Melovin згадав, як вперше познайомився з Alyona Alyona.