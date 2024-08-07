Сколько больше всего зарабатывал Melovin за свою карьеру — откровенное признание артиста

Украинский певец Melovin на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский исполнитель Melovin дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей профессиональной жизни. В частности, популярный артист честно признался, какой самый гонорар он получал за все время своей певческой карьеры.

Об этом Melovin рассказал на интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Самый большой гонорар Melovin

Украинский певец признается, что самые большие гонорары у него были еще до начала периода коронавируса, когда он зарабатывал по десять тысяч долларов. Сейчас, говорит Melovin, размер гонораров сильно сократился, поэтому его заработки соответственно несколько меньше, чем раньше.

Интервью с Melovin. Фото: скриншот с YouTube

По словам артиста, во время полномасштабной войны он может даже выступать благотворительно. То есть, за свои концерты он может даже ничего не зарабатывать.

"Это было еще до COVID, тогда совсем были другие цены. Когда я взял статуэтку M1 Music Awards, это были гонорары десять тысяч долларов. Сейчас я могу выступить за пять-шесть, где-то за четыре тысячи, а где благотворительно ничего не взять", — признается Melovin, комментируя свои гонорары за выступления.

Карьера Melovin

Melovin начал свою певческую карьеру с победы в вокальном шоу "Х-Фактор", которая дала ему сил прорваться на большую сцену.

Весной 2017 года артист отправился в свой первый собственный музыкальный тур со многими уже известными песнями, ставшими настоящими хитами. Артист трижды участвовал в масштабном песенном конкурсе "Евровидение", но ни разу не одерживал победу.

Однако, несмотря на это, сегодня артист по имени Melovin является успешным исполнителем и имеет несколько записанных альбомов.

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