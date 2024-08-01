Оля Полякова на скандальной свадьбе во Львове — Melovin защитил певицу

Украинский певец Melovin в Дании. Фото: Instagram Melovin

Известный украинский певец и композитор Melovin высказался об артистке Оле Поляковой. Музыкант и продюсер внезапно защитил украинскую певицу, которая не так давно попала в громкий скандал из-за выступления на свадьбе экс-прокурора.

Интервью Melovin дал порталу Obozrevatel.

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Певец признается, что он не ожидал, что Олю Полякову так начнут хейтить за выступление на свадьбе экс-прокурора. Melovin подчеркнул, что на том мероприятии выступали также DZIDZIO и Александр Пономарев, но раскритиковали именно Олю Полякову.

"Было очень дико наблюдать, как атаковали Олю Полякову, которая оказалась в центре громкого скандала. Она приняла на себя весь удар, хотя на той свадьбе были также Пономарев и DZIDZIO, по крайней мере об этом писали в медиа", — отмечает Melovin.

Melovin в новом музыкальном шоу. Фото: Instagram Melovin

Украинский исполнитель добавляет, что иногда артистам приходится выступать там, где они не очень-то хотят. Сам же Melovin признается, что он также не откажется выступать у богатых людей, но только не у россиян.

"Иногда нам приходится не перебирать, где выступать. Дай Бог, чтобы был заказ. Я не откажусь выступить у депутатов или у каких-то очень состоятельных украинцев по одной причине: за мной стоят люди. И чихать я хотел на хейт. Только бы не у россиян выступать — вот такая моя позиция. Нас приглашали наши, украинцы, но мы узнавали, что там будут россияне, и отказывались от предложений", — добавил украинский певец.

Певец Melovin в автомобиле. Фото: Instagram Melovin

Скандал с Олей Поляковой на свадьбе экс-прокурора

В прошлом году на Львовщине состоялась свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы. На мероприятии выступали DZIDZIO, Александр Пономарев и Оля Полякова, ставшая жертвой серьезного хейта со стороны украинцев. Позже она дала свой комментарий.

"Неужели кто-то из вас серьезно думает, что я интересуюсь происхождением доходов заказчиков своих выступлений, что я вообще знаю, кто они? Что я интересуюсь их должностями, профессиями? Неужели вы думаете, что мне предоставляют такую информацию? Кроме бумажки, где написаны имена именинников или невест, мне больше не дают информации. Мне интересно хорошо сделать свою работу", — заявляла Оля Полякова.

Обращение Оли Поляковой касательно выступления на скандальной свадьбе во Львовской области. Фото: скриншот со Stories в Instagram

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