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Мне нравится стареть с тобой — Виктория Бекхэм поздравила звездного супруга днем рождения

2 мая 2024 13:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мне нравится стареть с тобой - Виктория Бекхэм поздравила звездного мужчину с днем рождения
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британская дизайнер Виктория Бекхэм поздравила звезду футбола и своего любимого супруга Дэвида с днем рождения. Женщина поделилась фото с домашнего архива и нежно обратилась к отцу своих детей.

Соответствующим постом модельер поделилась в своем Instagram.

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Семья Бекхэм продолжает праздновать, Виктории 17 мая исполнилось 50 лет, а теперь свой день рождения отмечает ее супруг, Дэвид. По этому случаю модельер поздравила мужа.

 

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"С днем рождения, Дэвид. Я люблю, когда мы стареем вместе! Ты не отстаешь от меня!!!! Ты наше все!!!! Лучший папа и муж, мы все так любим тебя", — прокомментировала романтичные фото с супругом Виктория.

Дэвид Бекхэм тоже не сдерживается в чувствах к жене. У футболиста уже более 60 татуировок, а недавно он добавил еще одну, посвященную благоверной. У него на среднем пальце левой руки написано "Роскошная" (Posh), как намек на прозвище Виктории в Spice Girls.

Дэвид сделал татуировки в то же время, когда и его сын Круз. Парень также недавно сделал надпись "Posh" на руке.

Это не первая татуировка, которую Дэвид посвятил супруге, с которой он воспитывает четырех детей.

В 2015 году Дэвид вытатуировал число "99" на мизинце, чтобы отметить год, когда он женился на Виктории и родился его старший сын Бруклин.

Говорят, большая роза и слова "I Love you" на его шее тоже, в честь его второй половинки.

Напомним, Дэвид Бекхэм устроил фотосессию со взрослой дочерью. А раньше Виктория Бекхэм отметила юбилей со звездами.

Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм
зарубежные звезды
звездная пара

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