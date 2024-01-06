Менее двух дней до премии "Золотой глобус" — какие фильмы претендуют на победу

Объявление номинантов премии "Золотой глобус". Фото: Instagram/goldenglobes

В ночь на 8 января по киевскому времени, или вечером 7 января по американскому, в отеле The Beverly Hilton (Калифорния) пройдет 81-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. Торжественную церемонию впервые с 1982 года будет транслировать телеканал CBS.

Новини.LIVE напомнит о фильмах, претендующих на "Золотой глобус".

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Лучший фильм-драма

"Анатомия падения" (режиссер — Жустин Трие)

"Убийцы цветочной луны" (режиссер — Мартин Скорсезе)

"Маэстро" (режиссер — Брэдли Купер)

"Оппенгеймер" (режиссер — Кристофер Нолан)

"Зона интересов" (режиссер — Джонатан Глейзер)

"Прошлые жизни" (режиссер — Селин Сон)

Лучший фильм-комедия или мюзикл

Air Jordan (режиссер — Бен Аффлек)

"Американская фантастика" (режиссер — Корд Джефферсон)

"Барби" (режиссер — Грета Гервиг)

"Оставленные" (режиссер — Александр Пейн)

"Май, декабрь" (режиссер — Тод Гейнс)

"Бедняги" (режиссер — Йоргос Лантимос)

Лучший анимационный фильм

"Как ты живешь?"

"Стихии"

"Человек-паук: Сквозь Вселенную"

"Братья Супер Марио в кино"

"Судуме, что закрывает дверь"

"Желание"

Лучший фильм на иностранном языке

"Анатомия падения" (Франция)

"Опавшие листья" (Финляндия)

"Я капитан" (Италия)

"Общество снега" (Испания)

"Зона интересов" (Великобритания)

"Прошлые жизни" (Южная Корея)

Ведущим церемонии вручения премии "Золотой глобус" стал стендап-комик Джо Кой. Его тур Funny is Funny World Tour оказался одним из самых кассовых в 2023 году среди стендаперов. 88 выступлений комика по миру собрали около 30 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали об образах знаменитостей на открытии кинофестиваля в Палм-Спрингс. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.