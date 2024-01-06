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Менее двух дней до премии "Золотой глобус" — какие фильмы претендуют на победу

6 января 2024 13:17
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Стас Кожушко
Редактор
Менее двух дней до премии "Золотой глобус" — какие фильмы претендуют на победу
Объявление номинантов премии "Золотой глобус". Фото: Instagram/goldenglobes
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В ночь на 8 января по киевскому времени, или вечером 7 января по американскому, в отеле The Beverly Hilton (Калифорния) пройдет 81-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. Торжественную церемонию впервые с 1982 года будет транслировать телеканал CBS.

Новини.LIVE напомнит о фильмах, претендующих на "Золотой глобус".

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Лучший фильм-драма

  • "Анатомия падения" (режиссер — Жустин Трие)
  • "Убийцы цветочной луны" (режиссер — Мартин Скорсезе)
  • "Маэстро" (режиссер — Брэдли Купер)
  • "Оппенгеймер" (режиссер — Кристофер Нолан)
  • "Зона интересов" (режиссер — Джонатан Глейзер)
  • "Прошлые жизни" (режиссер — Селин Сон)

Лучший фильм-комедия или мюзикл

  • Air Jordan (режиссер — Бен Аффлек)
  • "Американская фантастика" (режиссер — Корд Джефферсон)
  • "Барби" (режиссер — Грета Гервиг)
  • "Оставленные" (режиссер — Александр Пейн)
  • "Май, декабрь" (режиссер — Тод Гейнс)
  • "Бедняги" (режиссер — Йоргос Лантимос)

Лучший анимационный фильм

  • "Как ты живешь?"
  • "Стихии"
  • "Человек-паук: Сквозь Вселенную"
  • "Братья Супер Марио в кино"
  • "Судуме, что закрывает дверь"
  • "Желание"

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Анатомия падения" (Франция)
  • "Опавшие листья" (Финляндия)
  • "Я капитан" (Италия)
  • "Общество снега" (Испания)
  • "Зона интересов" (Великобритания)
  • "Прошлые жизни" (Южная Корея)

Ведущим церемонии вручения премии "Золотой глобус" стал стендап-комик Джо Кой. Его тур Funny is Funny World Tour оказался одним из самых кассовых в 2023 году среди стендаперов. 88 выступлений комика по миру собрали около 30 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали об образах знаменитостей на открытии кинофестиваля в Палм-Спрингс. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.

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