Менее двух дней до премии "Золотой глобус" — какие фильмы претендуют на победу
В ночь на 8 января по киевскому времени, или вечером 7 января по американскому, в отеле The Beverly Hilton (Калифорния) пройдет 81-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. Торжественную церемонию впервые с 1982 года будет транслировать телеканал CBS.
Новини.LIVE напомнит о фильмах, претендующих на "Золотой глобус".
Лучший фильм-драма
- "Анатомия падения" (режиссер — Жустин Трие)
- "Убийцы цветочной луны" (режиссер — Мартин Скорсезе)
- "Маэстро" (режиссер — Брэдли Купер)
- "Оппенгеймер" (режиссер — Кристофер Нолан)
- "Зона интересов" (режиссер — Джонатан Глейзер)
- "Прошлые жизни" (режиссер — Селин Сон)
Лучший фильм-комедия или мюзикл
- Air Jordan (режиссер — Бен Аффлек)
- "Американская фантастика" (режиссер — Корд Джефферсон)
- "Барби" (режиссер — Грета Гервиг)
- "Оставленные" (режиссер — Александр Пейн)
- "Май, декабрь" (режиссер — Тод Гейнс)
- "Бедняги" (режиссер — Йоргос Лантимос)
Лучший анимационный фильм
- "Как ты живешь?"
- "Стихии"
- "Человек-паук: Сквозь Вселенную"
- "Братья Супер Марио в кино"
- "Судуме, что закрывает дверь"
- "Желание"
Лучший фильм на иностранном языке
- "Анатомия падения" (Франция)
- "Опавшие листья" (Финляндия)
- "Я капитан" (Италия)
- "Общество снега" (Испания)
- "Зона интересов" (Великобритания)
- "Прошлые жизни" (Южная Корея)
Ведущим церемонии вручения премии "Золотой глобус" стал стендап-комик Джо Кой. Его тур Funny is Funny World Tour оказался одним из самых кассовых в 2023 году среди стендаперов. 88 выступлений комика по миру собрали около 30 млн долларов.
Напомним, ранее мы писали об образах знаменитостей на открытии кинофестиваля в Палм-Спрингс. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.
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