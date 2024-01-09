Сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе "Золотом глобусе"

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Фото: CBS

Бизнесвуман Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе на 81-й ежегодной церемонии "Золотой глобус" удивили страстными поцелуями. Парочка не осталась незамеченной и вызвала волну мемов в сети.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сидя вместе в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, пара, чей роман удивил даже их самых ярых поклонников, наслаждалась интимным общением во время прямой трансляции события. 28-летний Шаламе, который был среди номинантов за главную роль в музыкальном фэнтези "Вонка", прибыл вместе с инфлюэнсершей, 26-летней Кайли Дженнер на красную дорожку. В то время как поклонники высказывали противоположные теории по поводу разговора пары, эксперт, читающий по губам, рассказал, что на самом деле влюбленные сказали друг другу перед поцелуем.

Кайли Дженнер и Тимати Шаламе. Фото: CBS

Разговор начался с того, что Шаламе сказал Кайли: "Ты самая лучшая". Затем видно, как Дженнер держа свое ожерелье, говорит ему: "Это действительно элегантно...оно черное", на что он ответил: "Тебе нравится?", а потом она заверила его: "Да, это так красиво!". Затем Шаламе заглядывая ей в глаза, нежно произносит: "Я люблю тебя", а Кайли отвечает: "Я люблю тебя".

Когда интимный разговор продолжался, Шаламе добавил: "Мне нравится думать о тебе", прежде чем Дженнер ответила ему тоже самое.

Сцена создала ажиотаж в Интернете, где поклонники в свою очередь поделились серией веселых мемов.

Сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе". Фото: социальные сети

Сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе". Фото: социальные сети

Сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе". Фото: социальные сети

Сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе". Фото: социальные сети

Сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе". Фото: социальные сети

Сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе". Фото: социальные сети

Сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе". Фото: социальные сети

Сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе". Фото: социальные сети

Поклонники шутили, что мама Дженнер Крис была за кулисами, организовывая рекламу: "Дженнер, пожалуй, является частью съемочной группы или что-то такое, что каждый перерыв все видели Кайли и Тимоти".

"Я не спал, и все, что я видел, — это то, как Тимоти целовал Кайли всю ночь", — написал другой фоловер.

Другие гости премии рассказали, что Тимоти и Кайли смотрели друг на друга в заполненной комнате: "Они сидели за своим столиком и смотрели друг на друга. Они ни с кем не разговаривали во время рекламной паузы, они просто целовались...это выглядело как любовь в средней школе".

Пара встречается с начала 2023 года, а в последние месяцы увеличила количество общих публичных появлений. Говорят, что между ними завязался роман после того, как они посетили показ мод Жан-Поля Готье 25 января 2023 года. Тогда в середине апреля, после того, как появилась новость об их паре, Range Rover Кайли увидели на подъезде дома Шаламе в Беверли-Хиллз.

В том же месяце источник People's сообщил, что звезды "тусовались и знакомились", а другой инсайдер рассказал, что они "тусуются еженедельно", но это "несерьезно".

Напомним, Дженнифер Энистон похвасталась культовой прической Рэйчел из "Друзей" на "Золотом глобусе".

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