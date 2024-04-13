Настю Каменских раскритиковали за образ на вечеринке в Испании

Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Певица Настя Каменских посетила светское мероприятие сети испаноязычных радиостанций Los 40. Впрочем, образ 36-летней артистки раскритиковало немало пользователей соцсетей.

Соответствующие комментарии появились под публикациями Каменских в Instagram.

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В последнее время артистка много времени проводит за границей и не оставляет воплотить свою мечту — покорить латиноамериканский музыкальный рынок. Каменских уже предпринимала попытки с такими хитами как Elefante, и продолжает сейчас.

В скором времени у Насти выйдет новый трек Moloko. Именно в одном из откровенных образов из клипа украинская певица вышла на красную дорожку.

Настя Каменских с актером Даниэлем Примом. Фото: Instagram/kamenskux

Впрочем, внимание пользователей привлекло не столько откровенное декольте, а лифтинг-тейпы, которые многие назвали в комментариях скотчем.

Двойка визажисту, скотч следует прятать.

Платье полнит бедра, грудь уменьшило. Сочетание цветов не очень. А еще скотч на висках — это какой-то трэш.

Ну что, нельзя замаскировать те налепившиеся на висок тейпы?

Платье безвкусица. Вместо стиля пошлость.

Лифтинг-тейпы Каменских обсуждают в соцсетях. Фото: Instagram/kamenskux

Отметим, что многие знаменитости используют лифтинг-тейпы для лица и зоны вокруг глаз. Они помогают подтянуть кожу, скрыть морщинки, мешки под глазами.

Напомним, ранее мы писали, что Каменских упомянула писателя, музыканта Сергея Жадана в своих соцсетях. Также мы рассказывали, с кем Каменских и Потап проводят совместно время за границей.