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Роскошная Сальма Хайек в блестящем платье затмила свою падчерицу

20 апреля 2024 11:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Роскошная Сальма Гайек в блестящем платье затмила свою падчерицу
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Сальма Хайек с супругом, миллиардером Франсуа-Анри Пино, и падчерицей Матильдой посетила гала-ужин в рамках 60-й биеннале современного искусства в Венеции. Звезда кино ошеломила блестящим образом на светском мероприятии.

Фото знаменитость показала в своем Instagram.

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57-летняя актриса выбрала для выхода в свет голубое платье Balenciaga, расшитое пайетками, и украшения Boucheron. Оба бренда входят в конгломерат Kering, которым владеет муж Сальмы. Падчерица актрисы Матильда Пино позировала рядом с отцом и мачехой в аналогичном платье серебристого оттенка.

 

Актриса Сальма Гаек в семейном кругу. Фото: instagram.com/salmahayek/
Актриса Сальма Хайек в семейном кругу. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Актриса Сальма Гаек в семейном кругу. Фото: instagram.com/salmahayek/
Актриса Сальма Хайек в семейном кругу. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Актриса Сальма Гаек. Фото: instagram.com/salmahayek/
Актриса Сальма Хайек . Фото: instagram.com/salmahayek/

23-летняя Матильда, модель и дочь Франсуа-Анри Пино и его первой супруги Доротеи Леппер, состоит в хороших отношениях со звездной мачехой. Недавно Сальма поздравила падчерицу с днем рождения, опубликовав совместное селфи.

Актриса дружит и с другими детьми супруга: 26-летним братом Матильды Франсуа и 17-летним сыном Линды Евангелисты Августином. Сальма и Франсуа-Анри, женившиеся в 2009 году, воспитывают также 17-летнюю дочь Валентину.

Напомним, Зендея примеряла оригинальное платье на кинопремьере. А семья больного Брюса Уиллиса вышла на красную дорожку.

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