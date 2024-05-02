Райан Гослинг после слухов о пластической операции шокировал появлением в необычном образе
В театре Dolby в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Каскадеры", главную роль в котором исполнил Райан Гослинг. После слухов о пластике лица он удивил новым образом.
Об этом пишет Daily Mail.
Неожиданная роль звезды "Барби"
В прошлом месяце 43-летний Гослинг посетил показ картины в рамках фестиваля SXSW в Техасе, но все внимание присутствовавших было приковано к его лицу. Интернет-пользователи подозревают, что актер использовал филлеры в щеках, чтобы сделать их более объемными и округлыми. Также они увидели у Райана значительные изменения в зоне глаз. Теперь актер снова произвел фурор на красной дорожке. Он и комик Мики Дэй предстали перед фотографами в образах Бивиса и Батт-Хеда, персонажей популярного мультсериала 1990-х.
Перед тем как переодеться в Бивиса, актер прошелся по красной дорожке при полном параде: на нем были костюм мятного цвета, рубашка в тон и белые ботинки. Также премьеру посетила актриса Эмили Блант.
Впервые Райан и Мики примеряли эти образы около двух недель назад для скетча на шоу Saturday Night Live. По сюжету сценки двое мужчин, очень похожих на Бивиса и Батт-Хеда, приходят на мероприятие, посвященное искусственному интеллекту, и невольно отвлекают эксперта своим внешним видом.
Напомним, известная актриса избавилась от филлеров и показала свое лицо. А модель Андриана Лима снялась для глянца на фоне слухов об изменении внешности.
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