Met Gala 2024 - Лопес, Ратаковские и Рита Ора в впечатляющих платьях на грандиозном событии года

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке стартовала Met Gala 2024. Каждый год в первый понедельник мая самые известные люди собираются в экстравагантных образах на роскошную вечеринку, организованную редактором Vogue Анной Винтур.

Об этом пишет Daily Mail.

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Крис Хемсворт и его супруга Эльза Патаки, Эшли Грэм, Bad Bunny, Дженнифер Лопес и Зендая, и некоторые звезды поразили всех своими нарядами. Дженнифер Лопес позировала в серебристом платье без бретелей от Schiaparelli с декольте в виде крыльев, добавив эффектные бриллиантовые бусы Tiffany & Co. Актриса Зендая надела сине-зеленое платье Maison Margiela по заказу с ветвями и фруктовыми акцентами. Выбрала ожерелье Bulgari и поразительную шляпку с вуалью, а также эффектный макияж глаз и темную помаду.

Актер Эдди Редмейн с супругой. Фото: Reuters

Актриса Эль Фединг. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Невеста солиста Måneskin. Фото: Reuters

Солист Måneskin с невестой. Фото: Reuters

Певица Кайли Миноуг. Фото: Reuters

Певица Рита Ора. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Актер Крис Хемсфорт с супругой Эльзой Патаки. Фото: Reuters

Актриса Эльза Патаки. Фото: Reuters

Модель Эшли Грэм. Фото: Reuters

Актриса Ума Турман. Фото: Reuters

Актриса Джессика Билл. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

В этом году событие называется "Спящие красавицы: возрождение моды", а дресс-код — "Сад времени".

Ожерелье Дженнифер от Tiffany & Co содержит бриллиант с более чем 20 каратами бриллиантов и свыше 75 карат из Blue Book 2024: Tiffany Celeste Collection, оправленный в платину.

Ее драгоценные серьги Tiffany & Co изготовлены из 18-каратного желтого золота с более чем 3 каратами бриллиантов, браслет с более чем 3 каратами бриллиантов и 18-литровым желтым золотом и платиной из Blue Book 2024: Tiffany Celeste Collection.

Ее кольца были Tiffany & Co: кольцо из желтого золота с бриллиантами и платиной из Blue Book 2024: коллекция Tiffany Celeste. Эшли Грэм сверкнула в пышном черном платье с пайетками с цветочными акцентами на талии. Платье Эшли было украшено черными пайетками с корсетом.

Крис Гемсворт, являющийся сопредседателем нынешней Met Gala, прибыл раньше со своей женой Эльзой Патаки; Крис надел кремовый костюм от Tom Ford, а Эльза выделялась в золотом ансамбле.

В этом году сопредседателями стали Дженнифер Лопес, Зендая, Bad Bunny и Крис Хемсворт. Также в комитет входит Анна Винтур из Vogue.

На витрине будет представлено около 250 предметов из постоянной коллекции Института костюма, причем многие из них слишком хрупкие, чтобы их можно было носить снова.

Все элементы будут отображаться с помощью таких элементов как искусственный интеллект, GCI и другие, воспроизводя темы земли, моря и неба.

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