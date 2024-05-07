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Met Gala 2024 — Лопес, Ратаковски и Рита Ора в впечатляющих платьях на грандиозном событии года

7 мая 2024 04:29
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Met Gala 2024 - Лопес, Ратаковские и Рита Ора в впечатляющих платьях на грандиозном событии года
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке стартовала Met Gala 2024. Каждый год в первый понедельник мая самые известные люди собираются в экстравагантных образах на роскошную вечеринку, организованную редактором Vogue Анной Винтур.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженнифер Лопес в прозрачном платье удивила образом

Крис Хемсворт и его супруга Эльза Патаки, Эшли Грэм, Bad Bunny, Дженнифер Лопес и Зендая, и некоторые звезды поразили всех своими нарядами. Дженнифер Лопес позировала в серебристом платье без бретелей от Schiaparelli с декольте в виде крыльев, добавив эффектные бриллиантовые бусы Tiffany & Co. Актриса Зендая надела сине-зеленое платье Maison Margiela по заказу с ветвями и фруктовыми акцентами. Выбрала ожерелье Bulgari и поразительную шляпку с вуалью, а также эффектный макияж глаз и темную помаду.

 

Актер Эдди Редмейн с супругой.
Актер Эдди Редмейн с супругой. Фото: Reuters

 

Эль Фединг. Фото: Reuters
 Актриса Эль Фединг. Фото: Reuters

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Невеста солиста Måneskin. Фото: Reuters
Невеста солиста Måneskin. Фото: Reuters

 

Солист Måneskin с невестой. Фото: Reuters
Солист Måneskin с невестой. Фото: Reuters

 

Певица Кайли Миноуг. Фото: Reuters
Певица Кайли Миноуг. Фото: Reuters

 

Певица Рита Ора. Фото: Reuters
Певица Рита Ора. Фото: Reuters

 

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters
Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

 

Актер Крис Хемсфорт. Фото: Reuters
Актер Крис Хемсфорт с супругой Эльзой Патаки. Фото: Reuters

 

Актриса Эльза Патаки. Фото: Reuters
Актриса Эльза Патаки. Фото: Reuters

 

Модель Эшли Грэм. Фото: Reuters
Модель Эшли Грэм. Фото: Reuters

 

Актриса Ума Турман. Фото: Reuters
Актриса Ума Турман. Фото: Reuters

 

Актриса Джессика Билл. Фото: Reuters
Актриса Джессика Билл. Фото: Reuters

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

В этом году событие называется "Спящие красавицы: возрождение моды", а дресс-код — "Сад времени".

Ожерелье Дженнифер от Tiffany & Co содержит бриллиант с более чем 20 каратами бриллиантов и свыше 75 карат из Blue Book 2024: Tiffany Celeste Collection, оправленный в платину.

Ее драгоценные серьги Tiffany & Co изготовлены из 18-каратного желтого золота с более чем 3 каратами бриллиантов, браслет с более чем 3 каратами бриллиантов и 18-литровым желтым золотом и платиной из Blue Book 2024: Tiffany Celeste Collection.

Ее кольца были Tiffany & Co: кольцо из желтого золота с бриллиантами и платиной из Blue Book 2024: коллекция Tiffany Celeste. Эшли Грэм сверкнула в пышном черном платье с пайетками с цветочными акцентами на талии. Платье Эшли было украшено черными пайетками с корсетом.

Крис Гемсворт, являющийся сопредседателем нынешней Met Gala, прибыл раньше со своей женой Эльзой Патаки; Крис надел кремовый костюм от Tom Ford, а Эльза выделялась в золотом ансамбле.

В этом году сопредседателями стали Дженнифер Лопес, Зендая, Bad Bunny и Крис Хемсворт. Также в комитет входит Анна Винтур из Vogue.

На витрине будет представлено около 250 предметов из постоянной коллекции Института костюма, причем многие из них слишком хрупкие, чтобы их можно было носить снова.

Все элементы будут отображаться с помощью таких элементов как искусственный интеллект, GCI и другие, воспроизводя темы земли, моря и неба.

Напомним, Сальма Гайек поразила эффектным появлением на красной дорожке. А певица Настя Каменских удивила образом в Испании.

Дженнифер Лопес
Ума Турман
зарубежные звезды
Зендея

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