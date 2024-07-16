Стало відомо, які інструкції дала Шеннон Догерті щодо власного похорону

Акторка Шеннон Догерті. Фото: instagram.com/theshando/

Акторка Шеннен Догерті залишила дуже конкретні інструкції для своїх близьких щодо того, що вона хоче зробити з її рештками після її смерті. Зірка розповіла про свої плани похорону та організації поховання ще на початку 2024 року.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Шеннен Догерті не хотіла великого похорону

Акторка сказала розвіяти рештки у Малібу, Каліфорнія, де вони з батьком проводили "дорогоцінний час" разом.

Акторка Шеннон Догерті. Фото: instagram.com/theshando/

"Я хочу, щоб мої рештки були змішані з рештками мого собаки, і я хочу, щоб вони були змішані з рештками мого батька. Я не хочу, щоб мене поховали чи кремували", — пояснила вона.

Вона також хотіла, щоб її близькі використовували її рештки як добриво та "виростили з них дерево".

Її батько, Джон Томас Догерті, помер у 2010 році у віці 66 років після тривалої боротьби з хворобою.

Актриса розповіла, вона хоче, щоб похорон був приватним.

"Є багато людей, які, я думаю, з’являться, але я не хочу. Я не хочу, щоб вони там були, тому що їхні причини для появи не обов’язково є найкращими. Я їм не настільки подобаюся, щоб вони прийшли на мій похорон. Вони з’являться, тому що це політично коректно, і вони не хочуть мати поганий вигляд, тому я хочу зняти з них тиск і хочу, щоб мій похорон був схожим на фестиваль любові. Я не хочу, щоб люди плакали або казали: "Слава Богу, що ця с*ка мертва", — закінчила вона.

У неділю піарник Догерті Леслі Слоун підтвердив смерть актриси.

"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з недугою", — сказала Слоун у коментарі People.

Догерті, яка зіграла Бренду Волш у популярному серіалі 1990-х "Беверлі-Гіллз 90210", у 2015 році діагностували рак грудей. Лише через два роки зірка "Зачарованих" розповіла, що рак повернувся після ремісії. Минулого року вона оголосила, що її рак поширився на мозок.

Нагадаємо, колеги Шеннон Догерті згадала її знамениту роль. А раніше ми писали, що Шеннон Догерті врегулювала своє розлучення за день до смерті.