Смерть Шеннен Догерти – друзья раскритиковали эксчеловика покойной звезды

Актриса Шеннен Доэрти. Фото: instagram.com/theshando/

Подруга Шеннен Доэрти раскритиковала бывшего супруга актрисы Курта Исвариенко за отсутствие у него "человечности". Тара Фуриани, бизнес-консультант, опубликовала пост в LinkedIn, критикуя фотографа после того, как стало известно, что Доэрти согласилась завершить развод с ним только за день до ее смерти в возрасте 53 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Зачарованных" подписала заявление об отказе от алиментов 12 июля. На следующий день Доэрти скончалась после борьбы с раком груди.

Пост подруги Шеннен Доэрти. Фото: социальные сети

"Я очень расстроена смертью моей подруги Шеннен…Из-за развода, который она переживала в то время. У нее был рак молочной железы 4 стадии, метастазировавший в многочисленные части ее тела, смерть была неизбежна, и она знала об этом и смирилась с этим. Но ее боль и страдания в предыдущие месяцы не должны были быть такими глубокими, если бы ее супруг был просто порядочным человеком. Мог просто проявить немного человечности к своей умирающей супруге. Жизнь так тяжела…жить очень тяжело с раком и без поддержки, которую ты думала иметь. Если у вас есть возможность быть порядочным человеком, воспользуйтесь ею. Вы не представляете, с чем люди имеют дело и через что проходят...", — написала подруга покойной звезды сериала "Беверли Хиллз".

Тара добавила: "женщины…пожалуйста, пройдите проверку. Мы больше не должны терять людей из-за этого. Раннее выявление онколгоии является критическим".

Доэрти и ее бывший завершили развод без участия суда.

"Стороны заключили письменное соглашение о своем имуществе и их брачных или семейных правах, включая алименты", — говорится в документах, полученных People. Впоследствии документы были подписаны Исвариенко 13 июля.

Актриса Шеннен Доэрти с бывшим супругом. Фото: Shutterstock

Доэрти отказалась от своего права на алименты: "Я сознательно навсегда отказываюсь от какого-либо права получать помощь от бывшего супруга", — написала она в судебных документах, полученных изданием, о супруге, за которого вышла замуж в 2011 году.

Это был третий брак Доэрти — раньше она была замужем за Эшли Хэмилтоном и Риком Саломоном.

В июне она обвинила Исвариенко в умышленном затягивании судебного процесса во избежание ей выплат. Доэрти пыталась получить от Исвариинка алименты, поскольку ее доход уменьшился.

"Просто неправильно, чтобы Курту позволяли продолжать наш развод в надежде, что я умру раньше, чем он должен будет мне заплатить, а он продолжает жить своей жизнью и уклоняется от своих обязанностей перед своей умирающей супругой, с которой он живет больше 11 лет", — заявила она в поданых документах.

Доэрти скончалась 13 июля в возрасте 53 лет. В воскресенье ее пиарщик Лесли Слоан подтвердила смерть актрисы.

Напомним, мама Шеннен Доэрти высказалась о смерти дочери. А ранее стало известно, что говорила о своих похоронах Шеннен Доэрти.