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Мік Джаггер вшосте стане дідусем

19 червня 2024 07:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мік Джаггер вшосте стане дідусем
Модель Джорджия Мей Джаггер. Фото: instagram.com/georgiamayjagger
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Джорджія Мей Джаггер чекає на первістка від свого 24-річного бойфренда, скейтера Камбріана Седліка.

Про це модель розповіла в соціальній мережі.

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Джорджія Мей Джаггер — дочка вокаліста гурту Rolling Stones Міка Джаггера та Джеррі Голл. Батьки дівчини розлучилися в 1999 році, у неї також є сестра та два брати. У 2016 році її мати Джеррі Голл вийшла заміж за Руперта Мердока, але через кілька років вони розлучилися.

 

 

"Терпляче чекаю нашого спільного друга", — написала вона, позначивши свого бойфренда. Модель такоє поділилася фотографіями, на яких вона зображена в компанії коханого.

Раніше у Джорджії був роман із 31-річним ресторатором Луї Леві, але пара "тихо розійшлася": вони були будували відносини на відстані, але між ними виникла напруга. Сама дівчина робить кар'єру моделі та часто знімається для глянцевих видань.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про вагітність. А співачка Тейлор Свіфт стала на захист Леді Гаги після чуток про вагітність.

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