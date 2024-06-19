Мик Джаггер в шестой раз станет дедушкой

Модель Джорджия Мэй Джаггер. Фото: instagram.com/georgiamayjagger

Модель Джорджия Мэй Джаггер ждет первенца от своего 24-летнего бойфренда, скейтера Камбриана Седлика.

Об этом модель рассказала в социальной сети.

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Джорджия Мэй Джаггер — дочь вокалиста группы Rolling Stones Мика Джаггера и Джерри Холл. Родители девушки развелись в 1999 году, у нее также есть сестра и два брата. В 2016 году ее мать Джерри Холл вышла замуж за Руперта Мердока, но через несколько лет они развелись.

"Терпеливо жду нашего общего друга", — написала она, пометив своего бойфренда. Модель также поделилась фотографиями, на которых она изображена в компании возлюбленного.

Ранее у Джорджии был роман с 31-летним ресторатором Луи Леви, но пара "тихо разошлась": они строили отношения на расстоянии, но между ними возникло напряжение. Сама девушка делает карьеру модели и часто снимается для глянцевых изданий.

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