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З Леонардо Ді Капріо стався прикрий інцидент під час відпочинку на розкішній яхті

6 серпня 2024 09:44
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
З Леонардо Ді Капріо стався прикрий інцидент під час відпочинку на розкішній яхті
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Леонардо Ді Капріо вжалила медуза, коли він насолоджувався відпочинком на яхті на Сардинії зі своєю коханою Вітторією Черетті. 49-річний володар "Оскара" показав червону пляму на нозі, а 26-річна Вітторія перевірила травму.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Титаніка" намагався промити опік під душем, а модель була поряд з ним. Вітторія продемонструвала свою фігуру в крихітному чорному бікіні. Актор також відпочиває з другом Тобі Магвайра, який також має в роман з Бабетт Стрійбос. Лео та Вітторія, які зустрічаються з літа 2023 року, вперше викликали припущення про заручини на початку цього року, коли Вітторію побачили з обручкою із діамантом у Лос-Анджелесі.

 

Актор Леонардо Ді Капріо з нареченою Вітторією Черетті
Актор Леонардо Ді Капріо з нареченою Вітторією Черетті. Фото: BACKGRID 

 

Актор Леонардо Ді Капріо з нареченою Вітторією Черетті
Актор Леонардо Ді Капріо з нареченою Вітторією Черетті. Фото: BACKGRID 

 

Актор Леонардо Ді Капріо з нареченою Вітторією Черетті
Актор Леонардо Ді Капріо з нареченою Вітторією Черетті. Фото: BACKGRID 

 

З Леонардо Ді Капріо стався прикрий інцидент під час відпочинку на розкішній яхті - фото 4
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID 

 

Але інсайдер сказав тоді, що пара не заручена і що вона володіє цією каблучкою з 2022 року.

Перстень у формі серця, схоже, є новим доповненням до колекції ювелірних виробів Вітторії.

Лео та Вітторія вперше були помічені в літку минулого року, коли їй щойно виповнилося 25 років, і з того часу їх кілька разів бачили разом.

Однак у березні цього року Лео був помічений на вечірці перед врученням премії "Оскар" зі співачкою Теяною Тейлор, з якою він знімався у фільмі Пола Томаса Андерсона.

Кажуть, що Вітторія та Лео познайомилися на минулорічному Каннському кінофестивалі, де відбулася прем’єра його нового фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця".

Це відбулося після хвилі чуток, які пов’язували Лео з колегою Вітторії, супермоделлю Джіджі Хадід.

Раніше Вітторія була заміжня з 2020 по 2023 рік за італійським діджеєм Маттео Міллері, який є учаником берлінського дуету Tale Of Us.

Вітторія розпочала кар'єру моделі в 2012 році і з того часу брала участь у понад 400 модних показів, а також 23 рази знімалася для міжнародного видання Vogue. У минулому вона відверто говорила про звички, які дозволили їй зберегти свою гнучку статуру та сяючий колір обличчя.

"Я завжди намагаюся харчуватися здорово. Я ходжу в спортзал, коли я вдома, або займаюся йогою, якщо маю вільний час. Я завжди вмиваю обличчя вранці та ввечері, зволожуючи шкіру перед тим, як вийти з дому або перед тим, як лягати спати. Я застосовую маску для обличчя, коли моя шкіра відчуває втому або якщо я деякий час працювала. Я намагаюся не їсти багато шкідливої ​​їжі. Вранці я завжди їм фрукти та йогурт із пластівцями. А на обід і вечерю я завжди маю на гарнір овочі. Я люблю смузі та вітамінну воду, але в моєму холодильнику завжди є холодний чай! Коли я не працюю, я йду на пробіжку. Я живу коло парків", — сказала Вітторія Черетті.

Лео має історію гучних стосунків, переважно з розкішними моделями віком до 25 років. У нього був гучний п'ятирічний роман із моделлю Жизель Бюндхен, який почався, коли їй було всього 18 років. Потім послідували ще п’ятирічні стосунки з Бар Рафаелі та коротка інтрижка з актрисою Блейк Лайвлі.

Нагадаємо, дівчина Ді Капріо знялась у рекламі з зірковим актором. А раніше ми писали, що Ді Капріо перевтілився для нової ролі.

Леонардо Ді Капріо закордонні зірки зірки зіркова пара

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