Миллиардер Безос со своей роскошной невестой устроил вечеринку из Ди Каприо и Кэтти Перри

Миллионер Безос с любимой. Фото: BACKGRID

Миллиардер, владелец Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес были сфотографированы в Италии. Компанию им составили Леонардо Ди Каприо, его девушка Виттория Черетти, Кэти Перри и Орландо Блум.

Об этом пишет Daily Mail.

Звездные пары были сфотографированы, когда они высаживались из лодки на пляже Никки на острове Сардиния. Санчес примеряла кружевной черный наряд поверх своего черного бикини. Бывшая ведущая новостей собрала свои длинные черные волосы в высокий хвост и добавила большие солнцезащитные очки и белую сумочку.

Миллионер Безос с возлюбленной. Фото: BACKGRID

Певица Кэти Перри. Фото: BACKGRID

Миллионер Безос с возлюбленной. Фото: BACKGRID

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID

Модель Виттория Черетти. Фото: BACKGRID

Актер Орландо Блум. Фото: BACKGRID

Безос был в синих шортах, черной кепке и солнцезащитных очках. Пара обнародовала свои отношения в 2019 году, а в мае 2023 года обручилась, но дату свадьбы не объявила.

49-летний Ди Каприо выглядел расслабленно в шортах цвета хаки до колен и футболке в тон. Оскароносный актер надел босоножки, зеленую кепку и солнцезащитные очки.

У актера три проекта на стадии подготовки к производству, включая байопик о бывшем президенте США Теодоре Рузвельте, режиссером которого является Мартин Скорсезе, и еще один проект Скорсезе, The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder.

Выход Ди Каприо произошел после того, как его ужалила медуза, когда он наслаждался отдыхом на яхте на Сардинии со своей любимой Витторией Черетти. Лео и Виттория, встречающиеся с лета 2023 года, впервые вызвали предположение о помолвке в начале этого года, когда Витторию увидели с кольцом с бриллиантом в Лос-Анджелесе.

Лео имеет историю громких отношений, преимущественно с роскошными моделями в возрасте до 25 лет. У него был громкий пятилетний роман с моделью Жизель Бюндхен, начавшийся, когда ей было всего 18 лет. Затем последовали еще пятилетние отношения с Бар Рафаэли и короткая интрижка с актрисой Блэйк Лайвли.

